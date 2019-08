Congeladas cuentas de Rosario Robles

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias de la ex secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles en el marco de las investigaciones de desvíos de recursos conocidos como la “Estafa Maestra”.

Asimismo, fueron intervenidas las cuentas bancarias de Emilio Zebadúa, quien se desempeñó como oficial mayor en la Sedesol y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cuando Robles Berlanga encabezó ambas dependencias.

La semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la vInculación a proceso de la ex funcionaria federal por el uso indebido de recursos dado a conocer en la investigación periodística denominada la “Estafa Maestra”.

El 31 de julio pasado, un juez federal concedió una suspensión provisional que impide a la FGR cumplimentar cualquier orden de arresto contra Rosario Robles, para lo cual fijó el pago de una garantía de 69 mil 500 pesos.

Sin embargo, dicho recurso legal no protege a la ex funcionaria federal de órdenes de aprehensión por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.