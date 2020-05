Confirma gira por el sureste a partir del próximo martes

A partir del próximo lunes, “con todos los cuidados”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador iniciará una gira por cinco estados del sureste, comenzando por viajar el lunes a Cancún.

“Todos los estados, las regiones, son México. Si puedo estar aquí cuidándome, puedo estar en los estados, cuidándome”, dijo.

Aseguró que las actividades las iniciará el martes en Cancún. Por la mañana se haría la reunión de seguridad y la conferencia matutina.

Ese día se dará un banderazo para el inicio del Tren Maya, dijo.

Al día siguiente, aseguró, Mérida, otro banderazo.

El jueves, Campeche, las mismas reuniones y dos banderazos, en Escárcega y Palenque.

El viernes, en Villahermosa, y al mediodía evaluación de la refinería de “Dos Bocas”. “Vamos a evaluar”.

Ese día por la tarde, agregó, supervisar el avance del puerto de Coatzacoalcos, y por la tarde a Cangrejera, y la refinería de Minatitlán.

Tengo que usar el avión nada más para ir a Cancún, indicó. “Voy a cuidarme, si la aerolínea exige cubrebocas, lo voy a usar”.

Los médicos me recomiendan, expresó, que no use mucho el avión, que sea a ras de tierra.

Advirtió que no se pueden hacer actos y se van a “querer a la distancia”.

Posterior a esa gira, reveló, estará una semana en la Ciudad de México y luego se irá al norte otra semana. “Y así”, agregó.

Señaló que este martes por la noche tuvo una reunión con autoridades de Salud para evaluar la situación de la epidemia.

Expresó que se hará otra reunión para determinar lo que sigue en cuanto a las medidas de contingencia, y que a partir de eso se decidirá si reinicia la visita de estados.

Esto, agregó, incluye el regreso a clases.

Todo a partir de la recomendación sanitaria sin que sea de aplicación obligatoria.

“Tiene que ser por consenso, pero con lineamientos generales”, expresó.

El viernes se dará esa información, y también se sabrá de las actividades que pueden entrar a la “nueva normalidad”, como la industria de la construcción y la automotriz.

En su caso, dijo, es muy probable que salga a partir del inicio de la nueva etapa.

“Tengo que estar aquí hasta el domingo, cumplir hasta que se termine la etapa de sana distancia”, dijo.