Concluyen cómputos distritales para ayuntamientos en Puebla

El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla informó que concluyeron los cómputos distritales, tanto de la elección a gobernador como la de los cinco municipios en donde hubo elecciones.

Al respecto, el vocal ejecutivo del INE en Puebla, Joaquín Rubio Sánchez, informó que en el caso de la elección de los municipios, las constancias fueron entregadas a quienes obtuvieron el mayor número de votos, en Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma.

“Puebla merece tranquilidad y lo que ya se eligió se respete la determina de la ciudadanía”, sentenció el delegado del INE en Puebla durante la sesión de seguimiento al cómputo de los consejos distritales.

Joaquín Rubio, en entrevista con medios de comunicación, explicó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entregó un nuevo acuerdo dónde dice que primero se hace el cómputo y todos los partidos políticos tienen tres días para impugnar.

“Al no impugnar nadie o esas mismas no perjudican más del 20 por ciento de las casillas, asimismo no se modifica el resultado se pude entregar 24 horas después la constancia”, expuso.

Dijo que las impugnaciones para el cómputo distrital la fecha límite es el sábado, de no presentarse algún recurso en dicho plazo lo seguro es que no se tenga nada para el cómputo final que es el domingo, de ahí que al no haber impugnación la constancia sería entregada el jueves.

Por otra parte, en el caso de la elección del municipio de Tepeojuma la diferencia es mínima, y que los institutos políticos tienen desde hoy y hasta el domingo el presentar los recursos correspondientes en relación a este y los ayuntamientos en donde hubo elección el pasado 2 de junio.

Enfatizó que la toma de protesta será el 1 de agosto para la gubernatura, en el caso de los ayuntamientos donde hubo elección sería el 1 de septiembre del presente año.