Conan O’Brien saldrá de México con los dientes completos… gracias a Boris

“Me interesa hacer conexión con la gente”, es la frase que define al presentador norteamericano Conan O’Brien, pero nunca imaginó que, ayer, el estupendo odontólogo Boris Schwartzman hiciera conexión… con él. Todo, a partir de una dolorosa emergencia dental que lo llevó a la silla del consultorio de Polanco visitada por las figuras más importantes de México en cualquier ámbito: Político, artístico, religioso, intelectual y académico.

El carisma de Boris, de inmediato, sedujo a Conan, al grado de que no dudó en publicar en su cuenta de Twitter (@ConanOBrien) “tuve una emergencia y fui salvado por el mejor #dentist in #MexicoCity”, ilustrado con una fotografía del presentador y el doctor.

No alcanzaría el espacio para nombrar el currículum y la clientela de Schwartzman. Basta saber que, mes a mes, Don Francisco Galindo Ochoa lo tenía en su mesa, y después de esas que nos cobra la vida a todos, y se la cobró a Don Pancho, Marielena, Tina y Pancho Galindo, le fueron heredados” y son sus promotores de corazón. A mí, en lo personal, me salvó, al igual que a Conan, un día antes de tomar vacaciones en Semana Santa.

No hay duda de que después de la travesía mexica desde el 16 de febrero, pasando por programas de televisión, cascarita de futbol con Giovani dos Santos, visita a la lucha libre, taquiza y todo el folclore que se le atravesó, Conan se lleva una excelente impresión. Él lo certifica: Ama a México y lo defiende de los ataque de su presidente, Donald Trump, a quien tuvo, por primera vez, en su programa en 1997. Ayer, después del taladro, pinzas y equipo de succión, probó el trabajo de Boris con el legendario pozole de IMPACTO.

Llegó a la CDMX a grabar el especial “Conan without border made in México”, con la participación del actor Diego Luna, el ex presidente Vicente Fox y el grupo Calibre 50, además de participar en una telenovela, según sus palabras, “impulsado por su deseo de hacer una escena sexy con una hermosa mujer”.

Bueno, Boris no llega a tanto, pero lo salvó; Conan O’Brien saldrá de México con los dientes completos.

