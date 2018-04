Con Ricardo Anaya, el nuevo aeropuerto será una realidad: Damián Zepeda

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda Vidales, aseguró que la locura de Andrés Manuel López Obrador de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) costaría 120 mil millones de pesos y la pérdida de cientos de miles de empleos, turismo y comercio.

El dirigente panista reiteró que con Ricardo Anaya Cortés, la construcción de la nueva terminal aérea continuará con total transparencia en los contratos, pues esa obra representa generación de vacantes, más turismo y un flujo mayor del transporte de carga.

“No podemos ahuyentar las inversiones mandando el mensaje de una persona autoritaria que no respeta el Estado de derecho, que no da certeza jurídica al inversionista, que dice: ‘Pues ya llegué yo y porque se me antojó, y porque yo mando, porque creo que soy el rey o un emperador, voy a cancelar lo que yo quiera'”, expuso en un comunicado.

Señaló que México requiere certidumbre, como la que ofrece Anaya Cortés, ya que la ocurrencia y capricho de López Obrador de cancelar esa obra costaría 120 mil millones de pesos: “Eso es más dinero del que tienen la mayoría de los estados en un año”.

Zepeda Vidales recordó que la empresa calificadora Moody’s advirtió que cancelar el aeropuerto afectará la calificación de México en el ámbito internacional.

“¿Por qué es importante eso? Porque si cambia la calificación, sube la tasa de interés, sube el tipo de cambio, le cuesta dinero, millones y millones de pesos a un país como México. No pueden pasar esos caprichos”, explicó el líder panista.

Precisó que la construcción el aeropuerto es una decisión técnica, pero López Obrador politiza el tema porque cree que es popular cancelarlo.

Zepeda Vidales dijo que los mexicanos están ante dos visiones sobre el aeropuerto “la de Ricardo Anaya, seria y de respeto al Estado de derecho, de certidumbre para los inversionistas, y la de López Obrador, el espantainversiones que se mueve por capricho y obsesiones”, concluyó.