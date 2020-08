Con los ex Presidentes no se torcerá la ley, afirma AMLO

Ante la posibilidad de fincar a los ex Presidentes el delito de Traición a la Patria, Andrés Manuel López Obrador expresó que eso lo tiene que configurar la Fiscalía y el Poder Judicial sin torcer la ley.

“No es recomendable torcer la ley como se hacía antes, cuando si había consigna se le buscaba la forma para enjuiciar al supuesto delincuente”, dijo.

El Presidente mencionó el caso de la aprehensión de la maestra Elba Esther Gordillo, a quien se le atribuyeron delitos como asociación delictuosa y lavado de dinero.

Años después, la maestra fue liberada porque los delitos no se comprobaron.

No hay que retorcer la ley para aplicarla a conveniencia, añadió.

“No se va a poder aceptar nada que no tenga justificación, que no se tengan pruebas”, agregó.

López Obrador mencionó también el caso de Eduardo Medina Mora, que tuvo que salir del Poder Judicial por acusaciones de enriquecimiento ilícito.

“Tengamos confianza, en México hay un auténtico Estado de Derecho… no se persigue a nadie, no hay persecución a opositores, no hay consigna…”.