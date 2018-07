Con fideicomiso, Morena compró votos: Zambrano

Al advertir que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene sobre sí la primera prueba de fuego antes de iniciar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la resolución sobre la controversia entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en torno a irregularidades cometidas en las elecciones pasadas a través del Fideicomiso “Por los demás”; el Partido de la Revolución Democrática (PRD) -por conducto de sus grupos parlamentarios en la Sesión Permanente del Congreso de la Unión- señaló que se mantendrá atento a los procedimientos que, desde el Trife y la Procuraduría General de la República (PGR), por vía de la Fiscalía Especializada Para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), siguen por separado en torno a irregularidades cometidas a través de dicho instrumento, y verificar que las sentencias se den sin presiones de algún tipo.

En conferencia de prensa previa a la Sesión Permanente, Jesús Zambrano, vicecoordinador de los diputados perredistas, así como los senadores Angélica de la Peña y Luis Sánchez, dieron a conocer en este contexto que el PRD planteó este miércoles la necesidad de abordar ante el Pleno -como parte de la agenda política- un Punto de Acuerdo para convocar a las instituciones que se encargarán de revisar el tema del fideicomiso “Por los demás” de Morena dada la delicadeza del mismo; sin embargo, dicha propuesta no fue aceptada.

Zambrano indicó que la impugnación interpuesta por Morena ante el Tribunal Electoral contra el INE (por la multa de 197 millones de pesos que le fijó “por intento de fraude a las reglas electorales”), será prácticamente la primera prueba de fuego, la más importante del Tribunal en las semanas y meses previos del inicio de la nueva gestión presidencial de nuestro país.

Aunado a ello, dijo que está el hecho de que el INE ya dio vista a la FEPADE sobre el mismo Fideicomiso, por lo que el PRD hace un llamado abierto, claro, firme y responsable a la FEPADE para que sus investigaciones vayan a fondo sobre el asunto.

“¡Es obvio que hay evidentes irregularidades, comisión de actos ilegales! No se puede, de ninguna manera, salir con el argumento de que ‘no hubo dinero público y entonces ahí no hay nada qué investigar por parte de las autoridades’. Se trata del manejo que hace un partido político, que es una entidad de interés público según nuestra propia Constitución la que hace precisamente eso en pleno proceso electoral”, sostuvo el legislador federal.

Añadió que si bien se puede admitir lo dicho un día antes por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en el sentido de que el fideicomiso, a su juicio “no afectó el resultado de las elecciones”, lo cierto es que deslegitima, en lo más profundo, todo lo que fue la actuación de Morena y al candidato ganador de la presidencia, Andrés Manuel López Obrador; de ahí la reacción de este último en un sobredimensionamiento, descalificando y atropellando al mismo órgano que días antes le reconoció el triunfo.

“A partir de lo que tiene el INE y de lo que ofreció como pruebas -ya en manos del Tribunal y de la FEPADE-, es evidente que allí hay algo sucio. Allí hay ‘lavado de dinero’. Su origen es desconocido, pero ¿para qué ir a formarse uno tras otro y repetir el carrusel de depósitos de 50 mil pesos e inmediatamente después, sacarlo por otra vía y poderlo entregar ‘solidariamente’ a los damnificados afectados, en efectivo, además? ¿Por qué? ¡Porque quieren que se pierda el rastro del dinero! ¡Y eso se llama ilegalidad, por donde quiera que se le busque y se le quiera ver! Entonces esto es lo que tiene que ir a fondo a indagar, el caso concreto de la FEPADE, para identificar el origen del dinero”, recalcó.

“Morena, en voz de Pedro Miguel, decía: ‘…es que, como el banco no recibe depósitos de más de 50 mil (cosa que además es cuestionable, pero…) entonces había que estarse formando una y otra vez. Y ¿de dónde venía? ¡Ah, Pues de aportaciones que les hicieron a los legisladores!’. Y los legisladores se los dieron a estas personas (que eran sus empleados), para que fueran a depositarlos. ¡Oye! Pues es un cuento de Caperucita Roja ¿no? para que se los crean los niños; pero no se los podemos creer y por eso es tan importante la investigación”, refutó.

“Y luego, agregó, hay una evidente confesión de búsqueda de compra de votos, de compra de conciencias, cuando van a entregar -de parte de Morena- esos recursos (si es que verdaderamente llegaron a todas las familias que se señaló, que fueron beneficiadas) para resolver la tragedia del sismo del año pasado con 2 mil 400 pesos a cada una de ellas. ¡Bueno! Hasta risible resulta el manejo que le dan a este hecho”, expuso Zambrano.

Además, el dirigente indicó que el PRD seguirá muy pendiente de cómo se desarrollan los acontecimientos vinculados a la relación bilateral de México-Estados Unidos pues, indicó, “se ha desatado una evidente polémica con fondo de una gran preocupación por el contenido de la carta que López Obrador envió a Donald Trump, con las implicaciones terribles que tiene, por el desgaste de la figura presidencial” sin que ésta siquiera todavía entre en funciones.

“Pone en entredicho, de manera brutal el manejo de la política exterior mexicana, la relación de respeto mutuo que debe haber entre ambas naciones, y este es un asunto, en el que el Senado -por la propia naturaleza, atribuciones y responsabilidades constitucionales que tiene- debe tomar en sus manos: el de la política exterior de México porque, finalmente, la política exterior de nuestro país no la dicta el Presidente de la República solo, sino que tiene que contar con el visto bueno, en un conjunto de asuntos (como el propio TLC), de esta Cámara para dar su última palabra y su aprobación final.

“No es que se haya visto blando López Obrador ante Trump, se vio prácticamente genuflexivo. En el último párrafo de la carta que le envió, el pretendido gobernante de izquierda dice al gobernante de la ultraderecha de Estados Unidos: ‘usted y yo derrotamos al establishment; usted y yo nos parecemos porque sabemos cumplir lo que decimos’. Él (Trump) dice ‘voy a levantar el muro’, y entonces ¿qué le está respondiendo López Obrador? ‘usted sabe cumplir lo que dice, va a levantar el muro, y adelante, y luego yo me comprometo a, en todo caso, establecer muros económicos y sociales aquí en el país, de la frontera sur hasta 20 o 30 kilómetros antes de la frontera norte para que ya no le llegue migración allá, y entonces usted pueda levantar su muro, no hay problema, al cabo que ya no le va a llevar migración, esto es lo que vamos a cumplir’, eso es lo que le dice. Es una degradación de la política exterior de México esa carta”, acusó el legislador.

Finalmente y a pregunta expresa, respecto a propuestas de legisladores de Morena para hacer cambios a la Constitución en el tema de las consultas y que pueda haber una en octubre, y así como esa otras vinculadas con el Pacto federal y la distribución del dinero hacia los estados de manera que lo pueda concentrar una sola persona, y ya no sea por mecanismos de transparencia que se fueron construyendo durante años, el legislador indicó que las consultas populares están consideradas en la Constitución General de la República, y para modificar la Constitución se requieren mayorías calificadas. “Vamos a ver si las construyen, si las arman”.

Sin embargo, cuestionó al final que estas consultas implican dinero y ello va en contra de la austeridad que tanto ha defendido López Obrador:

“¿No está diciendo que hay que meter toda una política de austeridad en el gasto del Gobierno de la República? ¿Saben cuánto puede costar una consulta popular nacional al margen de elecciones cada tres años y entonces a dónde se van a ir los recursos del ahorro? Se van a ir a las consultas para satisfacerle un capricho al señor. Pues me parece que sería lo peor si es que lo pretenden hacer de esa manera; pero primero tienen que modificar la Constitución o hacer consultas patito, como acostumbró a hacerlas como cuando era Jefe de Gobierno aquí para ver si continuaba, cada año lo hacía en su cargo, entonces puede también hacer uso de eso”.

“Y en este mismo sentido también tendrá que revisarse todo el esquema que mencionaba sobre la concentración de facultades en los llamados delegados plenipotenciarios que va a enviar a los estados, en realidad violando el propio marco legal; las leyes mismas de colaboración entre gobiernos federal y estatales, municipales, etcétera, y pasando por encima de los gobernadores para concentrar el poder político prácticamente en el presidente de la República. Se los dijimos antes del riesgo del autoritarismo de López Obrador, ya lo estamos viendo, ya lo estamos allí señalando”, concretó.