No hay diálogo con criminales, sólo el lenguaje de la ley: Meade

José Antonio Meade Kuribreña, precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de México, advirtió que con los criminales no debe haber diálogo, sólo el lenguaje de la ley.

“La inseguridad se combate con mejor coordinación, los delincuentes no reconocen los límites entre estados, la ley tampoco debe de reconocerlos. Se combate a la delincuencia con mejor coordinación, con mejor investigación y se combate a la delincuencia con una convicción profunda: las calles son para los ciudadanos y las cárceles para los criminales”, afirmó.

En Saltillo, Coahuila, calificó como inadmisible negociar con aquellos que han lastimado la tranquilidad de los mexicanos.

“Oímos diferentes voces y distintas propuestas. Hay quien dice que hay que dialogar con los criminales. Yo les pregunto ¿dialogamos con los criminales? ¡No! ¿Dialogamos con los violadores? ¡No! ¿Dialogamos con los secuestradores? ¡No!”, exclamó junto con la militancia.

El precandidato del PRI pidió analizar con detenimiento los perfiles de aquellos que buscan la Presidencia de México para contrastar su trayectoria y experiencia.

Como parte de sus actividades, visitó el Museo del Sarape y Trajes Mexicanos, donde fue recibido por el periodista Armando Fuentes Aguirre “Catón”, cronista de la ciudad de Saltillo, así como por artistas y artesanos del estado, con quienes reconoció la importancia de la cultura local y el valor de su talento.

El precandidato presidencial también fue invitado a una comida con empresarios de la región, quienes le expresarían sus reflexiones respecto a los retos que enfrenta el sector productivo en el norte del país, además de que se programó una reunión con la clase política del estado.

‘AMLO, NINI; ANAYA, GUÍA DE TURISTAS’

José Antonio Meade dijo que los perfiles tanto del precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, como el del precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, no son necesarios para ser Presidente de México.

Durante su reunión con militantes priístas en Coahuila, el precandidato tricolor dijo que Anaya podría ser un buen “guía de turistas” por su capacidad de hablar varios idiomas, mientras que López Obrador, de Morena, es “sólo un nini que anda suelto”.

Asimismo, se refirió al incremento en un 50 por ciento en los homicidios en la entidad en menos de 18 meses.

“Hablemos de perfiles, hagamos un ejercicio de ver a quién contratarían para el futuro del país. Por un lado, tienen a Andrés, que se tardó 14 años en concluir sus estudios, que tiene 12 años sin trabajar. ¿Lo elegirían Presidente? No, verdad. Ese sí es un nini que anda suelto”.

“Ahora tenemos a uno que se llama Ricardo, que le dice que sabe hablar inglés, francés, de turismo. No le alcanza para ser Presidente, tal vez para ser guía de turistas, porque además toca la guitarra”, dijo.

Afirmó que sus más de 20 años en el servicio público lo ratifican como el aspirante presidencial más preparado y que más ha trabajado por las entidades del país desde sus diferentes responsabilidades.

Durante el evento pidió a los distintos electores priistas en Coahuila que en la próxima convención de delegados los apoyen con su aspiración presidencial, para ser el candidato tricolor rumbo a las elecciones del 1 de julio de este año.

MEADE LLAMA A TRABAJAR EN UNIDAD Y APEGO A LA VERDAD

El precandidato del PRI a la Presidencia de la República afirmó que “tenemos que trabajar todos en unidad, en armonía”, pero también “en apego a la verdad”.

Al responder a una pregunta sobre si limaría asperezas con el gobernador de Chihuahua, dijo: “Creo que tenemos que trabajar todos en unidad, en armonía, pero tenemos, todos, sobre todo que trabajar en apego a la verdad”.

Entrevistado en el marco de su encuentro con la militancia priista de Coahuila, señaló que el estado tiene que mantener su espacio de seguridad para seguir siendo competitivo, ya que es uno de los más grandes, así como el tercero que más ha abatido la pobreza y más ha crecido en el segundo trimestre.

“Uno de cada cinco empleos en Coahuila se generaron en los últimos años, se redujeron los homicidios de 26 a siete por cada 100 mil habitantes y Coahuila tiene que permanecer bien comunicado para que en cada una de sus regiones siga habiendo espacios de crecimiento”, destacó.

El precandidato del PRI subrayó que Coahuila tiene que mantener su competitividad, su comunicación, su seguridad y su infraestructura para permanecer y construir un estado que tenga varias vocaciones, se apalanque y se consolide como un espacio automotriz.

MÉXICO ENFRENTARÁ RETOS NACIONALES E INTERNACIONALES CON MEADE: OCHOA REZA

El dirigente nacional priísta, Enrique Ochoa Reza, aseguró que con José Antonio Meade, México enfrentará los retos nacionales e internacionales con éxito.

Refirió que en los recorridos que ha realizado por el país el precandidato del PRI a la Presidencia de la República ha tenido la oportunidad de hacer planteamientos sólidos para asegurarle a las familias mexicanas que habrá más oportunidades de desarrollo.

En entrevista para Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, señaló que las propuestas del precandidato como garantizar que habrá comida en la mesa, seguridad en la calle, oportunidades de empleo, el fortalecimiento de los sistemas de salud y educación están respaldadas por su destacada trayectoria en el servicio público.

“José Antonio Meade es el precandidato más preparado, con una experiencia que ha reflejado resultados y amor por México. Cuando a México le va bien a las familias les va mucho mejor”, refirió.

Ochoa Reza insistió en que entre más gente conoce a José Antonio Meade más quieren votar por él, “pues es un hombre de familia, el más preparado en esta contienda y la mejor propuesta para llevar a México al siguiente nivel de desarrollo”.

“Estamos convocando con emoción y pasión por Pepe Meade, va a llevar a México al siguiente nivel de desarrollo generando mejores oportunidades, enfrentando los retos nacionales e internacionales con éxito”, indicó.

El dirigente priísta señaló que en lo que va de la precampaña, Meade Kuribreña ha ganado espacios en la preferencia de la ciudadanía frente al precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Recordó que distintos análisis de medios nacionales e internacionales advierten que una improbable presidencia del político tabasqueño sólo traería crisis, incertidumbre en la economía y desempleo a México.

Sobre los supuestos apoyos de Venezuela y Rusia a López Obrador, dijo que los ‘focos rojos’ están prendidos y se debe investigar esos señalamientos, ya que la legislación mexicana prohíbe la intervención de países extranjeros en los procesos electorales del país.

“Necesitamos que México tome la decisión política más importante sólo entre mexicanos, lo cierto es que está documentado por distintos medios de comunicación el reflejo de intereses rusos y de Venezuela apoyando a López”, insistió.

Por otro lado, informó que tienen hasta el lunes a la medianoche para elegir el nuevo nombre de la coalición que representa Meade Kuribreña.

Finalmente, se mostró optimista que con el Revolucionario Institucional y el apoyo de la ciudadanía lograrán ganar las nueve gubernaturas en julio próximo.

“Con el PRI y el apoyo de la ciudadanía nuestros precandidatos ganarán las 9 gubernaturas”, concluyó.

PROPUESTAS Y PERSONALIDAD, EL CONTRASTE DE MEADE CON OTROS CANDIDATOS: NUÑO

Aurelio Nuño afirmó que frente a quien lleva 20 años buscando “el poder por el poder” o quien sólo ha tenido un cargo de subsecretario, José Antonio Meade tiene la madurez, la formación, la experiencia y el talante para ocupar la Presidencia de la República.

Aseguró que los contrastes en las propuestas y en las personalidades de los aspirantes son lo que favorece al precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que es quien más crece en conocimiento y en intención de voto entre la gente.

El coordinador de campaña de Meade Kuribreña consideró que esa tendencia continuará y seis meses, de aquí a las elecciones, serán suficientes para que la población se concentre en la personalidad y en las propuestas de los candidatos.

Señaló que Andrés Manuel López Obrador lleva 20 años buscando el “poder por el poder”, no tiene propuestas nuevas porque ya se le acabó la imaginación, no ha tenido empleo y no justifica de dónde se mantiene.

En tanto, apuntó, Ricardo Anaya, quien busca la candidatura en coalición, basa su experiencia en el sector público en haber sido subsecretario de Planeación Turística de la Secretaría de Turismo en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Por ello, reiteró que José Antonio Meade tiene la mayor preparación y experiencia para llevar a México al siglo XXI, con certidumbre económica, con empleos y con la transformación educativa para que el país siga adelante.

Consideró en entrevista radiofónica con Óscar Mario Beteta que las opciones son muy claras, sobre todo en un entorno donde no hay certidumbre y ese es lo que necesita México, y los mexicanos podrán tomar una decisión a partir de la experiencia de cada aspirante a dirigir el país.

“Eso implica conocimiento de muchas áreas, en lo político, en lo económico, en lo internacional; estamos frente a un hombre con experiencia”, aseveró Aurelio Nuño.

Aseveró que será mediante la educación como se podrá progresar y garantizar a las próximas generaciones una herramienta que les permita elegir su futuro y desarrollar sus conocimientos y habilidades en un entorno de estabilidad económica que lleva a mayores inversiones y empleos.

Respecto a la integración de Javier Lozano a la campaña de Meade, Nuño reconoció al ex panista a un hombre de conocimiento y valor que aportará experiencia y calidad al equipo del aspirante priísta.

AMLO RECHAZA VÍNCULOS CON VENEZUELA Y RUSIA

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de Morena, negó tener algún vínculo con el gobierno de Venezuela o de Rusia.

Lo anterior, luego de que un articulista de The Washington Post publicara que el presidente Vladimir Putin planeaba ayudar al precandidato presidencial a ganar las elecciones, con la ayuda de hackers rusos.

“Bueno, ahorita hay mucha guerra sucia. Salieron unas pintas en Venezuela supuestamente a favor nuestro, de nosotros. También ahora esto del Washington Post. Yo no tengo nada que ver con ningún gobierno extranjero”, declaró el político tabasqueño.

“Nunca nos hemos involucrado con ningún gobierno extranjero. No hay ninguna relación, ni con Estados Unidos, ni con Rusia, ni con el gobierno de Donald Trump, ni con el gobierno de Putin”, añade.

El político tabasqueño incluso refirió que aunque ha viajado a distintas partes del mundo, no conoce a todos los mandatarios de las naciones a las que ha llegado a ir.

“No conozco a la señora Merkel y no tengo vinculación. Acabo de ir a una gira a Sudamérica y a Europa, pero me entrevisté con la señora Bachelet (presidenta de Chile), con el presidente de Ecuador, con el presidente de Salvador, y también con el dirigente de la oposición en el Reino Unido, con Corby, nada más, no tengo otras relaciones”, afirmó.