Con ataques a balazos intentaron ‘manchar’ proceso interno: Morena

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) condenó que con ataques a balazos se intentara “manchar” su proceso interno.

En específico, sus asambleas distritales.

Y que la violencia nada tiene que ver con acuerdos o desacuerdos de la fuerza política.

La situación citada en un principio, y golpes en Mexicali, Tijuana y Ensenada, se presentó en Jalisco y Sinaloa.

“Fueron operadas por sujetos armados con armas cortas que amagaron a los responsables de los encuentros y robaron documentación, equipo de cómputo y papelería electoral”, refirió Morena, el cual remarcó que “el factor disruptivo más preocupante no estuvo relacionado con disensos entre la militancia, sino con incursiones de individuos armados ajenos al partido que hicieron imposible la realización de asambleas”.

Mientras, este domingo, la misma tónica, de pleitos, se mantuvo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Aguascalientes.

Igualmente, en San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.

PLANTEA YEIDCKOL POLEVNSKY POSPONER ELECCIÓN

Yeidckol Polevnsky, lideresa nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), planteó el tema de posponer su elección interna hasta que se cuente con un padrón real de militantes.

“Ese padrón no sirve, no es confiable, y no debíamos usarlo porque no debemos arriesgar a nuestras compañeras y compañeros.

“Hay muchas quejas de que se está entrometiendo gente que no es de Morena y la gente de Morena se está quedando afuera; para darle solución tendremos que citar al comité Ejecutivo Nacional para evaluar y tomar las medidas respectivas; hay que pedirle a la Comisión de Honestidad y Justicia medidas cautelares urgentes y planear el tema de posponer la elección”, refirió Polevnsky.

Ello, al hacer alusión a los hechos de violencia suscitados en las asambleas estatales de Morena.