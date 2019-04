Comparan a diputada con “Cleo” de la película Roma

Con sus 1.48 metros de estatura y orgullosa de ser indígena, la diputada Irma Juan Carlos se atreve a poner las manos al fuego por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un hombre sincero, sencillo y honesto que va a sacar al país adelante .

Se presume como chinanteca, grupo étnico de Oaxaca, reconoce que ha sufrido discriminación, incluso en la propia Cámara de Diputados, donde un legislador o legisladora de “doble moral”, le gritó “Cleo”, personaje de una trabajadora doméstica indígena de la película Roma.

“Muchas veces sufrí de discriminación por ser indígena, hasta te acostumbras … no yendo muy lejos aquí, cuando hemos protestado, alguien, por eso digo que hay gente con doble moral, no quiero decir la fracción parlamentaria , en alusión a la película Roma me dijeron Cleo”.

La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas reconoce que a estas alturas que le digan india le da risa… “antes ese tipo de comentarios lograban impactar negativamente, me bajaban el ánimo, pero ahora no me afectan”.

A sus 41 años de edad, la legisladora de Morena reconoce que de niña no soñaba con tener una profesión en específico, sólo lograr estudiar. “En mi comunidad sólo había escuela hasta segundo año de primaria”.

A los nueve años de edad abandonó su hogar para poder continuar sus estudios. Con becas se ayudó para concluir la preparatoria, la licenciatura y su maestría . Es bióloga, tiene la maestría en Ciencias por el Centro Agronómico Tropical de Investigación de Enseñanza Costa Rica.

Soltera, con un fuerte compromiso con la lucha social, aclara que su candidatura para ocupar una curul no fue de “tómbola “sino de un fuerte proceso interno”.

A los 19 años de edad, Irma Juan Carlos se unió a los movimientos políticos. Corría el año 2000 cuando apoyó la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas y a partir de 2006 empezó a caminar con el proyecto de López Obrador.

Con gusto a la lectura científica y las noticias para estar informada pinta su raya de ser considerada como política y argumenta: “no quiero ser política porque están catalogados como mentirosos, ladrones, insensibles…”.

No ambiciona seguir en estos espacios públicos, pero aclara que “si el pueblo me lo pide tal vez, pero yo lo veo muy difícil porque no pienso vivir en una pelea de esas que se viven en los partidos para continuar en los cargos”.

“Mi participación en la política no se debe porque yo haya aspirado algún día ser electa a algún cargo popular, porque tradicionalmente veíamos a los mismos de siempre, a los que tienen dinero, a los hijos de grandes políticos que son renombrados en la zona, entonces jamás en mi mente pasó ser diputada federal”.

Forjada por su propio esfuerzo, recuerda que su mundo era el campo, sembrar el maíz, calabazas, jugar con lo que encontraban en los montes ni hablar el castellano sabía. ”Del exterior no sabes mucho, en mi comunidad indígena tenía que caminar de tres a cuatro horas para tomar el primer autobús”.

La bióloga, quien cocina y conoce todo el proceso de nixtamal para hacer tortillas en comal, asegura que el presidente López Obrador es un hombre sincero, sencillo y honesto que llega con todas las ganas de ayudar al país para que salga adelante.

Por ello, advierte que las bancadas opositoras no tienen calidad moral para criticar al gobierno de la Cuarta Transformación, mucho menos cuando apenas tiene cuatro meses de ejercicio en el poder.