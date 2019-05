Comercio electrónico crece en México en los últimos cinco años

Gracias a la diversificación de productos y de plataformas, así como el incremento de las medidas de seguridad, el comercio electrónico en México ha crecido 27 por ciento en los últimos cinco años.

El coordinador de la Licenciatura en Mercadotecnia Digital, en UDGVirtual, Adán Sinohé Sánchez Rodríguez, señaló que el comercio electrónico genera en México 500 mil millones de pesos, pero el reto de las empresas es fortalecer su oferta para aprovechar este mercado.

En el marco del Día Mundial del Internet –que se celebra el 17 de mayo–, señaló que el comercio electrónico ha tenido un crecimiento constante y continuo desde 2013, cuando las compras electrónicas representaban apenas 18 por ciento de las transacciones comerciales del país; ahora, 45 por ciento se hace a través de medios electrónicos o digitales.

“Tenemos un volumen de mercado de 500 mil millones de pesos a través de comercio electrónico. En los últimos cinco años hemos crecido 27 por ciento, y actualmente la tercera parte de las transacciones en línea se hacen en dispositivos móviles”, apuntó.

Consideró que la evolución del comercio electrónico ha sido constante. Desde que en 1920 en Estados Unidos de América (EUA) nació la venta por catálogo vía telefónica, y luego las ventas por televisión, el verdadero despegue lo dio el Internet.

A finales de los años 90 y principios del nuevo milenio nacieron portales web con un enfoque más de ventas entre personas, como Todito, Viva Anuncios o Mercado Libre, en los que la entrega era citarse en algún punto para recibir y pagar por el producto. Ahora se cuenta con un ecosistema de plataformas diversificadas y métodos de pago electrónico como Paypal.

“Tenemos desde plataformas de transporte como Uber, Didi o Cabify; envío de alimentos como Sin Delantal, Didi Food o Uber Eats; pedidos en farmacias, envío de flores o regalos, incluso para contratar servicios de talleres mecánicos que van por tu vehículo a tu oficina” para evitar tráfico y filas, dijo Sánchez Rodríguez.

Añadió que los principales usuarios de estas plataformas de comercio electrónico, explicó Sánchez Rodríguez, son las personas de entre 30 y 45 años, con poder adquisitivo, acceso a cuentas bancarias y dispositivos móviles, pero, sobre todo, cuyos ritmos de vida les impiden hacerlo de forma presencial.

El comercio electrónico ha evolucionado también en la seguridad. Actualmente se han aminorado los riesgos cuando se compra en plataformas establecidas, que permiten incluso reembolsos en caso de que no llegue el pedido; además de que hay sistemas de validación de identidad como reconocimiento facial o de huellas y voz, que validan la existencia del usuario.

Sánchez Rodríguez recomendó algunas medidas adicionales: identificar las tiendas con mayor prestigio; jamás dar datos en plataformas externas a la tienda en línea, ni mucho menos por teléfono o correo; leer las calificaciones de compradores en la tienda en línea (que determinan el prestigio del vendedor) y tener cuidado con el spam (basura).

“Hay plataformas electrónicas no validadas. Si no te llega correo de confirmación en registro o ese correo te lo manda a la bandeja de no deseados, es una señal de alerta, pues las empresas de correo ya tienen detectadas cuáles no son seguras”, destacó.