Collado ‘trampolín’ de Corral para candidatearse a la Presidencia: Defensa

Es a través de Juan Collado, y el proceso iniciado en su contra por un peculado de más de 13 millones de pesos en Chihuahua, como el gobernador Javier Corral busca proyectarse, una vez más, a nivel nacional.

“Es una persecución política por el gobernador Javier Corral, con la finalidad de proyectarse, una vez más, a nivel nacional, ya que siempre ha querido que lo tomen en cuenta para, en un futuro, poder ser candidato por el PAN a la Presidencia de la República”, estableció la defensa del abogado.

Al abundar sobre su percepción, hizo notar que el mandatario estatal no perdona que Collado defendiera a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), “a quien Corral no ha podido demostrar, en 3 años, el desvío de recursos de César Duarte al tricolor por 250 millones de pesos”.

“Por esta causa realizó un juicio mediático a nivel nacional, teniendo como consecuencia la comisión de delitos por parte de él, del fiscal del estado y del director del penal en Morelos, Chihuahua, en contra de Alejandro Gutiérrez”, puntualizó la defensa del abogado.