Coello no conoció pruebas que medios atribuyen a Lozoya

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el abogado Javier Coello dijo no haber participado en las negociaciones, si las hubo, de Emilio Lozoya con la Fiscalía General de la República, y negó saber si existen las pruebas de que se habla en los medios de comunicación.

Mi obligación como abogado, subrayó Coello Trejo, fue aconsejar a mi cliente conducirse con verdad: “di la verdad, lo que no puedas probar, no lo digas”.

Explicó Coello Trejo que el que acusa tiene que probar. “no se si tenga, nunca me lo dijo, mayores elementos para probar. Obviamente no se si lo dijo o no”, peo se maneja en los medios.

Coello reiteró que nunca vio las pruebas.

Recordó Coello que solicitó que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray declararan en el caso de Agrontrogenados. “No los estoy acusando”.

Ciro le recordó que dijo que Lozoya no se mandaba solo, y Coello explicó que por su experiencia como funcionario público al servicio de varios presidentes, nadie se manda solo. La única voluntad política es del mandatario, como ocurre en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que la razón de su separación profesional con el ex director de Pemex, fue, conforme argumentó Lozoya, porque el abogado no estaba d acuerdo con sus estrategias de defensa que tomó presionado por su familia.

“No existe justicia en México; sabes que soy inocente. He sido presionado a través de tu familia”, le habría dicho Lozoya.