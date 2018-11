CNDH, ONG’S, PAN, PRI y PRD rechazan Guardia Nacional

El Segundo Visitador General de la CNDH, Enrique Guadarrama López opinó que las acciones de carácter reactivo sustentadas en el uso de la fuerza, como la creación de una Guardia Nacional, contraviene lo previsto en la Constitución.

También contraviene los principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en el sentido de que las tareas de seguridad pública deben quedar en manos de instituciones de carácter civil y reducirse al mínimo indispensable la participación militar en dicho ámbito.

Al participar en el Seminario Verdad, Memoria y Justicia en Contextos de Violencia Criminal, dijo que México requiere acciones urgentes en los que la reflexión y el intercambio plural e informado de ideas y experiencias permitan generar insumos para alcanzar soluciones frente a los grandes desafíos que enfrenta el país para la no violencia, la paz y la vigencia de los derechos humanos.

En este marco, el funcionario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que México necesita más y mejor seguridad, “pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo, sino la que corresponde a un Estado Democrático de Derecho”.

Esto es, que las instituciones civiles no estén subordinadas ni acotadas a mandos o estructuras militares, y que los derechos y el respeto a la dignidad de las personas no estén condicionadas a actuaciones autoritarias ni discrecionales. Nuestro país no debe renunciar a la institucionalidad civil y democrática, enfatizó.

Para Guadarrama López dejar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter eminentemente militar no garantiza en modo alguno que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción, violencia e inseguridad que nuestro país enfrenta.

En México no solo requerimos pacificar, sino desarrollar una cultura de paz, para lo cual deben generarse las condiciones para que su construcción sea posible, lo que implica una institucionalidad fuerte, hacer vigente el Estado de Derecho, y lograr una estructura burocrática profesional y eficiente.

También reconocer y respetar los derechos de las personas, garantizar la transparencia y el acceso a la información, lograr una sociedad con niveles altos de educación, promover la solidaridad y la cohesión social, así como generar esquemas que disminuyan las desigualdades y la exclusión.

Se requiere una transición a la genuina legalidad como condición necesaria para la construcción de la paz, y la actual coyuntura abre la oportunidad de escuchar a las víctimas, atenderlas, acompañarlas y hacer efectivos sus derechos, al igual que los de todas las demás personas, recalcó.

Explicó que contar con una fiscalía autónoma en todos sus aspectos, con los recursos y capacidades administrativas y operativas necesarias para desarrollar debida y oportunamente sus labores no es algo optativo o negociable, sino una realidad ineludible si queremos dejar de lado la simulación y las soluciones parciales y acceder a la justicia que se le ha negado a México durante tantos años.

ONG’S LLEVA CARTA A AMLO EN

RECHAZO A GUARDIA NACIONAL

El colectivo #SeguridadSinGuerra se dijeron decepcionados por la propuesta de López Obrador la cual consiste en crear una Guardia Nacional con policías militares, y exigió que los diputados de la mayoría de Morena escuchen las críticas y a las víctimas para optar por fortalecer la vía civil para combatir al crimen.

“Todavía es posible optar por la vía civil. Así se lo diremos también al Presidente electo (…) Que la verdadera transformación de la vida pública parta del diálogo y los diagnósticos generados por la escucha y demandas de las víctimas. Y ahí nos encontraremos”, explicaron.

Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Víctor Gutiérrez, de México Unidos contra la Delincuencia; Alfredo Lecona, de los colectivos Seguridad Sin Guerra y Fiscalía que Sirva; Itxel Cisneros, de Cencos, Alberto Solís Castro, de Servicios y Asesoría para la Paz, y Carlos Treviño, de Causa en Común ofrecieron conferencia de prensa en San Lázaro previo a la entrega de una carta al tabasqueño.

Más tarde, la carta fue entregada en las oficinas de López Obrador en la Colonia Roma por María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y Francisco Rivas, de Observatorio Nacional Ciudadano, entre otros.

PAN INCONFORME CON PROPUESTA DE AMLO

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, ofreció “levantar la voz para cuidar al país”, en su calidad de primera fuerza de oposición.

Tras reunirse en San Lázaro con la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) para definir las estrategias que el blanquiazul impulsará en el Congreso de la Unión, el presidente del partido rechazó en conferencia de prensa la creación de una Guardia Nacional.

Consideró que la propuesta presentada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es equivocada porque pretende militarizar al país, además de constituir una flagrante contradicción respecto a lo que ofreció durante la campaña electoral.

Adelantó que el PAN impulsará un esquema de policías organizadas, bien capacitadas, homogéneas, con coordinación entre los tres niveles de gobierno, que ayuden realmente a devolver la tranquilidad al país.

GUARDIA NACIONAL INCONGRUENCIA DE AMLO: PRI

En conferencia de prensa los senadores del PRI aseguran valorarán la propuesta de Guardia Nacional, expresaron que la propuesta es una incongruencia pues se olvida de los que se dijo en campaña.

Mencionaron que en la propuesta se descalifica a la Policía Federal, lo cual es muy grave pues está bien calificada a nivel internacional aseguró Osorio Chong.

Aseguran que en la propuesta no se habla del fortalecimiento de las policías sino de una militarización del país.

PRD no se queda atrás i coincide en rechazo

En Michoacán, Antonio Soto Sánchez, dirigente estatal del PRD también manifestó su rechazo en la propuesta que dita que los militares y marinos sean quienes integren el proyecto de Guardia Nacional propuesta por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

“Toda nuestra historia como izquierda en México incluyendo al presidente electo hemos dicho y ha sido muy clara muestra posición de que los militares deben estar en los cuarteles que la seguridad debe recaer en civiles, que nuca la esfera de lo militar debe estar por encima de la esfera de lo civil en materia de seguridad en un país con un sistema político republicano, federal con civiles al frente del Ejecutivo, electos por el pueblo”, dijo.

Luego de la propuesta de reformas constitucionales presentada por el grupo parlamentario de Morena, para la creación de la Guardia Nacional, la cual estará encargada de prevenir la criminalidad, neutralizar la violencia delictiva, entre otras funciones, el dirigente perredista consideró los militares están capacitados para otras tareas no las de brindar seguridad pública.