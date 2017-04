Claudia Ruiz Massieu deslinda al PRI de ex fiscal de Nayarit

A pocos días de haber iniciado las campañas electorales en los estados de México, Coahuila y Nayarit, la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, advirtió que las preferencias las siguen encabezando los candidatos de su partido a las gubernaturas de esas entidades, y acusó a la oposición de recurrir a la descalificación en un intento por posicionarse.

Ruiz Massieu también deslindó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) del extitular de la Fiscalía de Nayarit, Edgar Veytia, detenido en Estados Unidos por presunto tráfico de drogas en aquella nación.

“Reiterar, el exfiscal del estado de Nayarit nunca ha sido militante del partido, que fue un fiscal por cierto votado por una mayoría pluripartidista en el Congreso del estado y que enfrenta en un proceso en Estados Unidos como ciudadano estadounidense”, puntualizó.

Más aún, advirtió que el PRI, como partido con un compromiso contra la corrupción, exige que las autoridades mexicanas federales, estatales y municipales investiguen y se aplique la ley.

A menos de dos meses de que se lleven a cabo los comicios, la dirigente priista rechazó las “campañas de lodo” y afirmó que su partido está preocupado por llevar oferta política, capacidad de diálogo y postular candidatos con experiencia, preparación y conocimiento.

Sin embargo, afirmó que la oposición recurre a la descalificación del Revolucionario Institucional, “de nuestros gobiernos y de nuestros candidatos en un intento por elevar sus preferencias en las encuestas”.

La exsecretaria de Relaciones Exteriores, reiteró que es una realidad que los candidatos priistas están mejor evaluados y posicionados, porque tienen trayectoria, arraigo, preparación y compromiso.

En una especie de “corte de caja”, afirmó que en el Estado de México, el abanderado del tricolor se mantiene arriba en las preferencias por su arraigo, conocimiento de la entidad y sus problemas, por su oferta política en favor de la mujer y contra la impunidad y la inseguridad.

Del Mazo es un candidato que conoce la entidad, con experiencia a nivel local y federal. Con una propuesta muy sólida y un compromiso muy señalado con las mujeres en empleo, educación, transporte, así como un compromiso en seguridad para tener un estado próspero y seguro.

Mientras que a sus adversarias políticas, una sin arraigo, acerca de la que incluso hay sospechas de que no tiene pertenencia en el Estado de México, y la otra, que no se le ve su personalidad propia, una candidata que no la han dejado actuar sola.

Tras afirmar que Andrés Manuel López Obrador es quien realiza la campaña de la abanderada de Morena, Delfina Gómez, la secretaria general del PRI sostuvo que esa es una elección que tiene que ser de los mexiquenses y no de otros actores.

En el caso de Coahuila, resaltó que el PRI arranca con un candidato, Miguel Ángel Riquelme, que conoce la entidad, con una larga trayectoria y que en una contienda interna obtuvo más de 500 mil votos, cifra superior que nunca ha logrado el PAN, ya no interna, sino en una constitucional, además de que lleva a un candidato “reciclado y poco competitivo”.

Mientras que en Nayarit, se inició con un empate técnico y el abanderado priista Manuel Cota Jiménez ha repuntado, por lo que hay optimismo de competir y ganar también, expresó Claudia Ruiz Massieu.

En ese sentido advirtió que los ciudadanos se dan cuenta de que en los estados que optaron por otra opción política como Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Durango se enfrenta un retroceso importante en materia de seguridad.

En este marco, la dirigente partidista confió en que los candidatos priistas mantengan las preferencias electorales a su favor para lograr el triunfo en los comicios del 4 de junio próximo.

Finalmente, la excanciller aseguró que los priistas están preparados para competir en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz y reiteró que los abanderados de este partido arrancaron las campañas con fuerza.