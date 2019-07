Citan a declarar a Peña y Videgaray

Con ello se cumple lo que se anunció el pasado 26 de junio, en el sentido de que solicitaría que se llamara al ex presidente y a ex funcionarios para que den su testimonio acerca de la compra de Agronitrogenados.

El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo solicitó al Juzgado Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, testimonios del ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray,por el caso de la planta Agronitrogenados.

Entre los nombres de los que serían citados también están:

Pedro Joaquín Coldwell, ex Secretario de Energía; Enrique Ochoa Reza, ex director de la Comisión Federal de Electricidad y Miguel Messmacher Linartas, ex subsecretario de Hacienda.

Además de José Manuel Carrera Panizzo, director de P.M.I. Comercio Internacional y Martha Edith Rodríguez Acosta, apoderada legal de Pemex y Pemex Fertilizantes

Cabe destacar que de obtener la autorización del juez, los antes mencionados deberán acudir a la sede del recinto judicial en Insurgentes Sur para ser interrogados; esto con el fin de que los testimonios sean integrados al juicio de amparo que tramitó contra la orden de aprehensión.