César Duarte ya es prófugo de la justicia : Corral

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que desde este martes César Duarte es prófugo de la justicia.

Afirmó que se esconde en Texas y será solicitado a Estados Unidos que lo detenga y lo extradite a Chihuahua.

“Estamos apenas en el inicio de una estrategia jurídica en la que vamos por toda la red de corrupción que se tejió en la pasada administración”, dijo Corral en conferencia de prensa.

Agregó que la Fiscalía de Chihuahua detuvo a tres funcionarios pero “estamos apenas en el inicio de un proceso y una estrategia jurídica en la que vamos por toda la red de corrupción política que se tejió” en la pasada administración. “Por supuesto, encabezada por el ex Gobernador César Duarte”.

Anunció que las detenciones y las órdenes de aprehensión en contra de Duarte Jáquez y sus ex colaboradores formaron parte de la operación “Justicia Chihuahua”, con la que se buscará resarcir los recursos a los ciudadanos que fueron desviados de las arcas estatales.

Los tres funcionarios duartistas: el ex alcalde de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco; el ex director de Administración, Gerardo Villegas Madrileño; y el ex secretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yañez, fueron detenidos el pasado lunes.

Los dos primeros recibieron prisión preventiva por un juez de control, mientras que Yañez fue imputado por el delito de peculado en su carácter de coautor del desvió de la cantidad de 246 millones de pesos, hechos que ocurrieron de febrero a abril de 2016.

El Juez de Control, fijó al imputado la medida cautelar de prisión preventiva.

Esto, debido al riesgo inminente de la sustracción de la justicia, por la seguridad de los testigos o la probable obstaculización del procedimiento.