Caudillo o gobierno de instituciones, el dilema, dice ‘El Jefe’ Diego

Diego Fernández de Cevallos aseguró que los mexicanos tienen sólo dos opciones de cara a la elección que tendrá lugar el 1 de julio: optar por un caudillo, en referencia a Andrés Manuel López Obrador, o por un gobierno de instituciones, plural y abierto, en alusión a Ricardo Anaya.

“Sin hacer referencia a quién va en primer lugar, quien en segundo, tercero, cuarto o quinto, porque cada quien puede tener su propia contabilidad, bien o mal hecha, sin entrar a esa numeralia, yo quiero que quede claro mi punto de vista de lo que veo en el horizonte de México.

“Tenemos solamente dos opciones, repito, no dos candidatos, tenemos dos opciones, optar por un caudillo o por un gobierno que fortalezca a nuestras instituciones y que se someta a la ley, punto”, expresó.

Durante su participación en la 59 Semana Nacional de la Radio y la Televisión, el “Jefe Diego” dijo que independientemente de quién ocupa el primero, segundo o tercer lugar, México tiene una disyuntiva de la mayor trascendencia.

“Un caudillo o un Gobierno plural, abierto, en donde pueda participar la sociedad civil, que el caudillo ya ha dicho que detesta, esta es la gravedad de esta decisión”, manifestó ante empresarios de la industria.

Si el País tuviera fuertes y sólidas instituciones, abundó Fernández de Cevallos, no le preocuparía mucho la llegada de un caudillo, pues sería perfectamente enfrentarle, aunque claramente detestable y negativo.

“Pero yo quiero saber qué institución en este País acepta a 500 mil en el Zócalo o frente a la Suprema Corte, o frente al Poder Legislativo, un millón o dos millones de ‘ninis’ pagados, yo quiero ver dónde están nuestras instituciones”, expuso.

“Este es el desafío, no si es bueno o malo, no si ya cambió y ya se hizo el mansito, no si los candidatos que van segundo o tercer lugar levantan o no levantan, eso es algo que está dentro de la lógica de cualquier competencia política”.

El ex candidato presidencial, quien apoya la campaña de Anaya, planteó que los comunicadores ojalá puedan plantear esa disyuntiva con sus propias palabras y convicciones.

“Pero no hay más que un caudillo que va por todo, o un gobierno de instituciones para que sea democrático, y repito, con esa sociedad civil que públicamente ha ofendido el caudillo que está a unos pasos de la Presidencia de la República”, enfatizó.