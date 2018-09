Castañon debe concluir proceso penal: Osorio

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado, solicitó al legislador Noé Castañón, acusado de violencia intrafamiliar, dar cerrojazo a su proceso legal para antes de rendir protesta como legislador federal.

“Lo que se ha pedido por parte de algunos legisladoras y legisladores es lo que creemos que debe hacerse, como legisladores del PRI, así lo estamos planteando”, expresó el priista.

“Que resuelva su proceso que tiene pendiente y en cuanto se determine la finalización de este proceso entonces que se le llame para venir a tomar protesta”.

ALERTA AMBER POR LOS HIJOS DE CASTAÑON

Javier Coello, abogado de Mayte López y quien es ex esposa del senador electo Noé Castañón, señaló que ya fueron emitida las alertas Amber para dar con el paradero de los 3 hijos de Mayte López y Noé Castañón.

De acuerdo con versiones de su madre la Señora Mayté López García, no ve a sus hijos desde hace año y medio.

Los niños supuestamente están bajo el cuidado del senador Castañon sin embargo este no ha permitido que su madre los vea.

Además, en el programa de Ciro Gómez Leyva se dio a conocer que los senadores de Morena y del PAN exhortaron a la Mesa Directiva del Senado de la República, presidida por Martí Batres, a que no tome protesta al senador electo Noé Castañón para que no use el fuero para evadir sus responsabilidades. El pronunciamiento lo firman 82 senadores.

Tras publicarse las fichas de los hijos de Noé Castañón y Mayte López se solicitó que cualquier información de su paradero puede comunicarse a la Fiscalía General del Estado de Chiapas.