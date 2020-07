Casos Emilio Lozoya y César Duarte serán emblemáticos: Ramírez Cuéllar

Un ejemplo de combate a la corrupción, y freno a la impunidad, dijo ver Alfonso Ramírez Cuéllar, líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en los casos Emilio Lozoya y César Duarte.

Específicamente, si las pesquisas llegan hasta Enrique Peña Nieto y ex secretarios de Estado.

A decir de Ramírez Cuéllar, además del aval de Peña Nieto, tanto el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) como el ex gobernador del estado de Chihuahua actuaron con los de Luis Videgaray y Manlio Fabio Beltrones.

“Duarte no pudo haber hecho nada si no tenía el beneplácito de Enrique Peña Nieto o Beltrones, como dirigente nacional del PRI; no pudo haber hecho nada sin la aceptación de Videgaray.

“Lo mismo las operaciones irregulares en Pemex; también se hicieron de la vista gorda, pero todo tendrá que salir.

“El propio Peña Nieto tiene que ser castigado y procesado; sería un gran ejemplo, y estoy seguro de que el propio Presidente de la República va a dar un gran ejemplo de cómo se combate la corrupción y cómo se termina con la impunidad”, puntualizó Ramírez Cuéllar.

Por otra parte, el líder de Morena aseveró que tanto el caso de Lozoya como el de Duarte implica saqueo nacional.

“Los dos casos son similares; implican saqueo nacional, y también el saqueo del dinero de una entidad federativa para el financiamiento ilegal de partidos políticos.

“Y posiblemente la realización de sobornos de legisladores y funcionarios públicos que tendrán que salir a la luz tarde o temprano”, acotó Ramírez Cuéllar.