‘Cargada de dónde’: Aceves del Olmo

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, rechazó que haya “cargada” para algún aspirante a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o que, abiertamente, apoye a Alejandro Moreno, Ivonne Ortega o Lorena Piñón.

“No.

“Cargada de dónde; ya no se puede hacer una cargada”, acotó en entrevista.

Ello, al recordar que se trata de una elección interna “que nunca se había dado de esta forma”.

“Prácticamente siempre eran decisiones tomadas a los más altos niveles; hoy está participando la gente.

“Entonces, abiertamente a nadie (se apoya), porque aún no vienen las elecciones. Viene el segundo debate y en nuestros estatutos establece quiénes van a los debates”, puntualizó.

Recordó que la Confederación de Trabajadores de México llegó a contar, en legislaturas pasadas, con 14 senadores de la República y actualmente sólo cuenta con uno.

“Cuando, por ejemplo, nosotros, y eso que lo digo con toda responsabilidad, teníamos 14 senadores de la República, sólo la CTM.

“Hoy tenemos uno; esa es la realidad; la gente ha cambiado; las cosas han cambiado; ahora hay que hacer cosas para que cambien las cosas y podamos tener oportunidades y puedan tener, sobre todo los jóvenes, oportunidades para crear nuevas corrientes políticas sin que lo otro se entierre”, apuntó.

Según el dirigente obrero, “ahorita, lo que más debemos defender, primero, es el orden y el decoro en cualquier cosa política que se haga.

“Después, el que haya igualdad de género, que siga habiendo oportunidades para mujeres y para hombres en todos los órdenes con las mismas condiciones, y esto es inédito no solamente en el PRI; en cualquier partido nacional”.

El líder cetemista se reunió en Palacio Nacional con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.