Captan a López Obrador en avioneta privada

El candidato de la coalición "Juntos haremos historia", viaja en avioneta privada 'que no tiene ni Donald Trump'

Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores viajaron en una avioneta Cessna, matrícula XB-HSW, que según portales especializados pertenece a la compañía Aeronaves de Sonora.

López Obrador ocupó una avioneta privada como parte de su gira proselitista en San Luis Río Colorado, pese a que ha dicho reiteradamente que está en contra de los transportes privados

Tras darse a conocer el video, el candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador aseguró que las avionetas en donde viaja a las zonas altas del país son seguras y difundió un video a bordo de una aeronave con rumbo a la sierra en Nogales, Sonora.

En el video se le observa muy sonriente y describe que está acompañado de Marcelo Ebrard y Alfonso Durazo, en una avioneta “que no tiene ni Trump (Donald), pero este no lo vamos a vender porque no es de nosotros”.

Sin embargo, aprovechó para recordar que, de ganar la Presidencia, si venderá el avión presidencial, de mil 500 millones de pesos y que no se subirá a esa aeronave.