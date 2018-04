Candidatos que no aceptan debate es por su “situación oscura”: Lozano

Javier Lozano Alarcón, coordinador de voceros del candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia de la República, señaló que si los candidatos no quieren debatir sobre su patrimonio al que retó José Antonio Meade Kuribreña es porque “su situación es oscura y opaca”.

En entrevista radiofónica para el noticiero En los Tiempos de la radio con Óscar Mario Beteta, dijo que la gente tiene derecho de saber quién es quién en esta elección.

Indicó que la duda que muchos tienen es de qué ha vivido el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, durante los últimos 12 años y que debe demostrarlo, pues no ha tenido un trabajo ni empleo fijo, no tiene un negocio y ha viajado por todo el país.

En tanto, el abanderado de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, no ha podido salir del escándalo inmobiliario en el que se encuentra, ni ha justificado sus viajes a Atlanta, Estado Unidos, y por todo ello, subrayó, es importante ver quién es el que tiene las manos limpias para poder gobernar al país.

Lozano Alarcón expresó que ”el que nada debe nada teme”, y no tienen claras sus cuentas, pues si así fuera de inmediato hubieran aceptado el debate.

Explicó que López Obrador sí tiene mayoría, pero ésta “es relativa, no absoluta”, por lo que pidió a la ciudadanía a votar y analizar, pues hay dos modelos de país en juego: uno que ve hacia el pasado para echar atrás el proyecto del nuevo aeropuerto y dar amnistía a los criminales.

Y el moderno, que va hacia el progreso y con el aprovechamiento de las reformas estructurales, que promueve inversiones extranjeras y va hacia el progreso.

Lozano Alarcón dijo que está convencido de que los electorales votarán por Meade Kuribreña, ya que es un hombre impecable, y sabe conciliar.

Consideró que López Obrador está lleno de prejuicios y de ignorancia y “los mexicanos no merecemos una persona así”.

Este lunes, Meade Kuribreña retó a sus contrincantes de las coaliciones Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, a un debate público sobre su situación inmobiliaria y patrimonial.

López Obrador dijo que no caerá en provocaciones; Anaya Cortés señaló que no le interesa participar en un debate de ese tipo no le interesa, mientras que la candidata independiente, Margarita Zavala Gómez del Campo, sí se sumó al reto.