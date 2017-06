Cancelar alianza le costará nuevamente a AMLO la Presidencia: Juan Zepeda

Juan Zepeda, candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, lamentó que Andrés Manuel López Obrador esté de facto, cancelando la oportunidad de un frente amplio que tendría amplias posibilidades de ganar el gobierno de la República.

“Y yo adelanto que le va a costar nuevamente la Presidencia de la República. Andrés Manuel con esas actitudes irrespetuosas, soberbias, no va a ganar el próximo año, y es lamentable porque se tiene la gran oportunidad. Andrés Manuel huele la vitoria y se intoxica”, expresó Zepeda.

El ex candidato al estado de México externó que a pesar de que es lamentable que Morena no vaya en alianza con el PRD en el 2018, Andrés Manuel López Obrador les ahorró una discusión que se daría en el próximo Consejo Nacional “donde ir con la izquierda y Morena, estaban contemplados dentro de esa posibilidad como un bloque el próximo año”.

Por tanto, Juan Zepeda agregó que ahora al PRD le quedan tres opciones: Ir en un frente amplio opositor con distintos partidos y sectores de la sociedad, ir con el PAN e ir con candidato propio.

Precisó que todo aquel que le demuestra la mínima dignidad a Andrés Manuel López Obrador, se convierte automáticamente en su enemigo “y eso es lo que le demostré durante la campaña cuando él no pidió una adhesión. Él exigió sumisión para que fuéramos de rodillas a apoyarlo.

“En mi caso, fue una actitud digna de lealtad a mi partido. Yo sí le tengo lealtad a mi partido. Decirle a Andrés Manuel que no olvide que gracias al PRD fue dos veces candidato a la Presidencia de la República y que él, a su vez, empezó de manera desleal, a planear crear Morena desde la elección del año 2012 y a costa del PRD”.

Aseveró que con el líder de Morena se tienen dos opciones nada más. Si estás con él, estás obligado a no cuestionarlo, a aplaudirle todo y si no estás con él, eres automáticamente su enemigo, y entras a la ‘ mafia del poder’.

Por otro lado, reiteró que no le interesa dirigir al PRD, “porque garantizo que habrá quien no me vea con buenos ojos”, pero seguirá siendo perredista.

“En su momento que se discuta el asunto de la renovación de la dirigencia yo estaré como un militante más apoyando al que el partido proponga como presidente o presidenta”.