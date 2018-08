Campa Cifrián espera conocer detalles del caso Elba Esther

El funcionario indicó que lo único que conoce del caso es lo que anunció la noche de este martes el abogado de la ex representante del SNTE

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, recordó que la maestra Elba Esther Gordillo era su amiga; sin embargo, dijo que no dará declaraciones hasta conocer los detalles de la resolución que el primer Tribunal Unitario realizó para absolver a la ex lideresa del magisterio por los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Al término de la presentación del Protocolo de Inspección en materia de Seguridad e Higiene para Restaurantes y Hoteles, el funcionario indicó que lo único que conoce del caso es lo que anunció la noche de este martes el abogado de la ex representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Cuando la maestra fue detenida hace ya cinco años, compañeros de ustedes (prensa) me hicieron una pregunta parecida, me pidieron mi opinión y dije que ella había sido mi amiga y yo esperaba que fuera mi amiga y lo siguiera siendo. No podría decir algo más que eso que dije entonces”, comentó.

Insistió que una vez que conozca las precisiones con respecto a la resolución emitirá algún comentario o declaración: “No tenemos elementos para conocer en qué términos resolvieron los jueces, yo no quisiera comentar nada y cuando los tengamos ya nos veremos y lo platicamos”.