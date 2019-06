Cambios en el deporte incomodan a muchos: Ana Gabriela Guevara

Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), aseguró que la transformación en el deporte del país seguirá a pesar de las incomodidades que pueda generar y lo único que se hace es meter orden en el organismo a su cargo.

“Esto nada tiene que ver con la disminución de las becas, nada tiene que ver con el tema del presupuesto. No se han reducido presupuestos. No se ha entrado en ningún ámbito de recorte presupuestal, ni tampoco en disminución de montos en las becas”, señaló la ex atleta.

En plática con Notimex, la directora de la Conade aseguró que todo es parte del cambio en el seno deportivo en esta nueva etapa y ha causado incomodidades en ciertos sectores que se han visto involucrados, como el caso de los metodólogos, en donde se tuvo que hacer a un lado al área completa.

“Lo que se ha estado haciendo es meter disciplina a todo lo irregular que encontramos en la Conade y lo que hicimos fue ajustarnos”, abundó la medallista olímpica de Atenas 2004.

El Fodepar

En relación con los señalamientos de los que ha sido objeto acerca de supuestos malos manejos en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), Guevara Espinosa recordó que el órgano tiene un reglamento.

“Este Fondo tiene un Consejo Técnico, que es el que avala y que da el visto bueno de lo que se plantea en beneficio de los atletas. Esto no me corresponde a mí. Es el Comité Técnico el que decide y en la reciente reunión salimos en ceros, ni debemos ni tenemos compromisos de nada”.

Ana Gabriela Guevara externó que cuando se habla de malos manejos en este organismo (Fodepar) son suposiciones.

“No puedo dar un punto de vista de lo que no se ha cerciorado o fijado como tal. La postura del presidente –Andrés Manuel López Obrador- es la correcta, ‘es la Función Pública a la que corresponde juzgarla’, y estoy esperando a que la Función Pública emita una respuesta”, dijo, tajante, la ex atleta.

“No puedo dar información y no estoy facultada para hacerlo; pero más allá de tener sentimientos encontrados acerca de lo que dijo el señor presidente recientemente, aplaudí lo que dijo, es lo mejor; es más, el Fodepar así lo contempla”, afirmó Guevara Espinosa.

Acerca del tema de las becas, del cual varios atletas se quejaron por medio de las redes sociales que se las habían reducido, la ex velocista señaló que las disminuciones en las becas de los atletas se dieron de acuerdo con lo que está plasmado en el reglamento.

“No es un criterio nuevo, así está tabulado y la beca de dos mil pesos es la más baja que tiene un atleta dentro de la Conade, pero el tabulador así lo señala y a él nos remitimos”, dijo Guevara Espinosa.

Continuó que luego sigue para las categoría juveniles, que está tabulado de acuerdo con su categoría y van de mil 500 a mil 700 pesos mensuales.

“En la Conade estamos en el mejor de los ánimos de colaborar, no tenemos algo que esconder. Los señalamientos vienen con la intención de difamar y calumniar”, aseguró “La Saeta de Sonora”.

Refirió que también, a raíz de todos los recortes de personal que se han hecho dentro de la Conade, se dieron cuenta que un grupo de 26 personas del cuerpo de metodólogos, que fueron despedidos, se llevaron información y documentación de Conade, la cual está siendo mal utilizada.

La sonorense asegura que todos estos señalamientos van a quedar en un intento estéril por difamarla.

“Sé que todo esto también es parte de estar de lado de la Función Pública, soy funcionaria pública y el hecho de serlo magnifica más las cosas y me expone a este tipo de situaciones. Estamos haciendo cosas trascendentes por el deporte, transformaciones importantes dentro del deporte y éstas generan malestar, incomodidades a muchos que se habían servido de esto”, dijo Guevara Espinosa.

Refrendó su compromiso para lograr hacer cambios importantes en el deporte del país, cambios que impulsen al deporte nacional a otros niveles.

Añadió que el cambio sigue.

“Estamos en ello, hay que hacer entender a la gente que tan sólo llevamos cinco meses y en cinco meses hemos logrado lo que en años no se pudo hacer. Faltan muchas cosas y este jaloneo a lo mejor persiste, pero finalmente para eso me puso el presidente y para eso estoy, tratando de que alcancemos los resultados óptimos que deseamos”.