Cámara de Diputados reforzará seguridad tras ataque a senadora

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, anunció que se reforzará la seguridad en el Palacio Legislativo de San Lázaro, luego del caso de la senadora Citlali Hernández, a quien le llegó un libro con un artefacto explosivo que detonó en su oficina y le causó heridas leves.

“Ellos (Senado) y nosotros también vamos a reforzar la seguridad. Eso es lo que hay que hacer, con medidas adicionales”, dijo en rueda de prensa al lamentar lo ocurrido a la legisladora de Morena.

“Pienso que la vida contemporánea, en todos los servicios públicos, está llena de riesgos, actividades del Ejecutivo y también actividades privadas, piensen en los aeropuertos. Yo no digo que se compare el parlamento a los aeropuertos, pero no veo por qué no debamos tener una vigilancia tan estrecha”, argumentó.

El senador por Morena reconoció que el llamado parlamento abierto tiene riesgos, por la porosidad que hace muy vulnerable a este sistema. “Pero esperamos aquí no ocurra”, expresó Muñoz Ledo, al descartar que en este caso pudiera estar involucrado el crimen organizado, al tratarse de un artefacto casero como se ha difundido en algunos medios.

Al preguntarle si el caso podría tener vínculos con recientes aprehensiones de líderes de grupos delictivos en la Ciudad de México, aclaró que eso lo determinarán los investigadores.

Además, descartó que los diputados federales vayan a contar con personal de seguridad para protegerlos.