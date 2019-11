Cámara de Diputados aplaza aprobación del presupuesto 2020

Esta mañana la Cámara de Diputados dio a conocer que por falta de condiciones la sesión para la aprobación del Presupuesto de Egresos para el año 2020 fue pospuesta para el próximo miércoles 20 de Noviembre.

Por su parte, el presidente de la Jucopo, Mario Delgado declaró: “Hemos tomado esta decisión a partir del análisis de las Constitución, el plazo no es una restricción.Esto no representa ninguna incertidumbre, ya no está”.

Agregaron que se acordó sesionar de acuerdo con el calendario legislativo.