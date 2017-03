Calderón le robó la Presidencia a AMLO: Moreira

Ex gobernador del estado de Coahuila compara a ex titular del Ejecutivo federal con Victoriano Huerta

Con un “Felipe Calderón le robó la presidencia a Andrés Manuel López Obrador en 2006” reviró Humberto Moreira, ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los señalamientos que hiciera en su contra el ex mandatario

Y que si bien los acuerdos políticos permitieron que se hiciera de la titularidad del Ejecutivo federal, él nunca lo reconoció.

“Que no se haga tarugo Calderón; se robó la Presidencia.

“Se la robó a Andrés Manuel López Obrador en 2006″, aseveró Moreira.

El también ex gobernador de Coahuila comparó a Calderón con Victoriano Huerta, “igual de borracho, igual de ratero, porque se robó la Presidencia; igual de usurpador, igual de hocicón, igual de represor, igual de asesino”, y que es al ex mandatario al que no quieren en Michoacán.

“Dice Calderón, vociferando: ‘Es que ni en su partido lo quieren ya’; dice eso Felipe Calderón, pues a él no lo quieren ni en su tierra natal; ganas tiene de ir a su tierra natal y ganar una sección electoral; no es que no lo quieran; lo repudian”, refirió Moreira.

QUE EX GOBERNADOR TENÍA UN PACTO CON EL CRIMEN

Ante militantes panistas, y de la alianza con Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Primero Coahuila y Encuentro Social, el ex presidente Felipe Calderón dijo tener la certeza de que el ex gobernador Humberto Moreira tenía un pacto con el crimen organizado.

Es decir, que los principales líderes de Los Zetas vivían en la entidad durante su administración.

“Los Zetas, los principales cabecillas de Los Zetas, todos vivían en Coahuila; todos, el ‘Z-40’, el Coss, el ‘Z-42’, todos vivían en Coahuila y vivían muy a gusto.

“Y cuando el gobierno federal envió la Marina a combatirlos al estado de Coahuila, yo recibí una llamada del gobernador Moreira reclamándome que por qué enviaba la Marina a Coahuila, que Coahuila no tenía mar, que retirara a la Marina de Coahuila”, ejemplificó Calderón.

Así las cosas, el ex titular del Ejecutivo federal se jactó de la captura de prácticamente todos los líderes de Los Zetas en Coahuila.

Ello, al establecer que hizo caso omiso a la petición de Moreira de que retirara a la Marina de Coahuila.

“Por supuesto que no lo hicimos, y los marinos, junto con el Ejército Mexicano, capturaron, prácticamente, a todos los líderes de Los Zetas, que hicieron tanto daño en Coahuila y en todo México”, aseveró Calderón.