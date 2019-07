Busca Collado que no aseguren sede de Caja Libertad en Querétaro

El abogado Juan Collado presentó una demanda de amparo contra cualquier intento de la Fiscalía General de la República (FGR) para asegurar el edificio sede de Caja Libertad en Querétaro.

La demanda del litigante fue turnada a María Dolores Núñez Solorio, quien, de entrada, no le ha dado trámite, según indica la lista de acuerdos publicada.

La juzgadora dio un plazo de cinco días a Collado para que aclare y especifique los actos y las autoridades contra quienes solicita la protección de la justicia.

Collado está preso en el Reclusorio Norte, sujeto a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, derivado de la supuesta compra simulada del edificio de Caja Libertad en la capital queretana.

La FGR presume que el 10 de abril de 2015, el abogado recibió 24 millones de pesos de la inmobiliaria que simuló venderle a esa institución el inmueble que ya ocupaba.

Por otro lado, el fiscal de Querétaro, Alejandro Echeverría, dijo que, además de la investigación a nivel federal, la financiera Caja Libertad tendrá una indagatoria en el fuero común tras una denuncia.

Sin explicar el presunto delito a perseguir, mencionó que es una investigación delicada contra la empresa.

“Tenemos otra denuncia, pero no es por eso (lavado de dinero)”, aseguró; “en este momento se trata de una investigación delicada. No puedo hablar más”, acotó.

Echeverría insistió en que lo correspondiente a la triangulación de recursos es netamente de carácter federal y que serán sus instancias las que tendrán que dar un veredicto.