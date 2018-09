Bueno que Zedillo reconozca error en lucha antidrogas: López Obrador

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció las declaraciones del ex presidente Ernesto Zedillo respecto a una equivocada política contra las drogas y reiteró que para resolver el problema de la violencia se deben de atender las causas que la originan.

Luego de reunirse con el gobernador de la entidad, Marco Antonio Mena Rodríguez, opinó: “qué bien que el expresidente Zedillo mencionó que él se equivocó, que no supo cómo entrarle al problema de la inseguridad y la violencia, sobre todo el del narcotráfico.

“Yo siempre he venido sosteniendo que lo mejor es atender las causas; no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”, expresó al salir del Palacio de Gobierno de esta entidad.

En conferencia de prensa, López Obrador calificó dicha declaración como “una buena confesión la del expresidente Zedillo, es de sabios rectificar, cambiar de parecer, reconocer los errores, sólo no se equivocan los que no son seres humanos, todos los demás nos equivocamos, no se equivocará el creador, no se equivocan los dioses, pero los seres humanos nos equivocamos”.

En este sentido puntualizó que en lo que respecta a la inseguridad y la violencia “no se debe actuar de manera precipitada, no pueden enfrentarse los problemas con ocurrencias, ya no se debe repetir lo mismo de sexenios pasados en donde para ganar legitimidad se le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y se nos metió en esta grave crisis de inseguridad y de violencia”.

Por este motivo reiteró que está próximo a presentarse el plan de seguridad para el país y para su diseño se van a analizar todas las posibilidades, no se descartará nada, será un plan conjunto, integral en donde se verá “lo que más conviene, tenemos que parar esta guerra, no podemos seguir con esta violencia”.

Sobre este tema, el presidente electo recordó que para elaborar el plan se realizan consultas en todo el país, con la ventaja de no tener compromisos con nadie, “vamos a actuar con lo que más les convenga a los ciudadanos”.