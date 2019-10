Bonilla presume triunfo pese a que retrasan resultados de consulta de ampliación de mandato

Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California, se jactó de que el pueblo votara en contra de los intereses mezquinos.

Ello, al hacer alusión a la consulta de ampliación de su mandato llevada a cabo el pasado domingo.

“Pues se llevó a cabo la consulta; yo creo que ustedes ya han leído hasta de más sobre ella, pero estamos muy contentos en Baja California porque se le dio la oportunidad al pueblo que hablara, que dijera su punto de vista y opinara.

“Y ya el pueblo opinó en contra de los intereses mezquinos de muchos que, obviamente, tienen como meta seguir entorpeciendo el funcionamiento del nuevo gobierno”, refirió Bonilla.

Por otra parte, y sin resultados oficiales de la consulta de ampliación de su mandato en la mano, los cuales se retrasaron, el gobernador electo de Baja California instó a sus detractores a “resignarse”.

“Como dice el Presidente de México, ya que lo superen; ya perdieron.

“No entienden que no entienden y que los tenemos rodeados; así dice el Presidente”, refirió Bonilla.

IRÍA INE POR ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), dejó entrever la posibilidad de que el organismo a su cargo interponga una acción de inconstitucionalidad para impedir que Jaime Bonilla se imponga como gobernador de Baja California por cinco años.

Y no por dos, para los que fue electo.

“Todos los que somos demócratas estamos obligados a que si se comete este atropello presentemos los recursos para que la Suprema Corte de Justicia pueda tener materia y salvar la democracia y el orden constitucional.

“El INE está estudiando la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad porque lo que está en riesgo es el orden constitucional y democrático del país”, puntualizó Córdova.

Ello, tras su participación en un torneo de jóvenes y democracia.

Córdova aclaró que la eventual acción que llegara a interponer sería de inconstitucionalidad, y no una controversia, al no estar estar facultado el INE para ello.

“El INE no tiene, lamentablemente, facultades expresas para interponer una acción de inconstitucionalidad, pero estamos, desde ya, estudiando cómo podemos hacer para que la Suprema Corte resuelva hoy el grave entuerto democrático, el atropello democrático, que nuestro régimen constitucional ha sufrido en Baja California”, puntualizó.

En cuanto a la consulta de ampliación de mandato llevada a cabo, el pasado domingo, en la entidad, Córdova aseguró que no garantizaba los elementos mínimos de confianza con que debe contar un sondeo electoral, amén de que estaba demostrada su nula limpieza.

“Está demostrada su nula limpieza, pues no hubo mamparas: no se supo quiénes eran las personas que recibían los votos.

“Se podía votar sin credencial de elector, y varias veces, dado que ni siquiera existió una cadena de custodia de los sufragios”, ejemplificó Córdova sobre el particular.

Así las cosas, el consejero presidente del IFE calificó la consulta como poco seria, con una muy precaria calidad técnica.

SÁNCHEZ CORDERO PONE LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES

Las acciones legales promovidas contra la denominada “Ley Bonilla” se han echado para atrás por el simple hecho de que no es una norma en vigor.

Así lo estableció Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Por qué la Corte ha estado declarando improcedentes las acciones que se han presentado, porque la norma no está en vigor, no ha sido promulgada y publicada; mientras eso no se haga no tiene vigencia; la norma no está en el ámbito jurídico.

“Lo único que puedo decir es que cuando se expida la norma se podrá impugnar todo”, dejó claro Sánchez Cordero, quien dijo no haber tenido comunicación con los gobernadores electo y en funciones tras la consulta de ampliación de mandato llevada a cabo el pasado domingo.

A su vez, el coordinador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, consideró que la consulta abierta para ampliar el mandato de Javier Bonilla en Baja California, de dos a cinco años, no tiene consecuencia jurídica.

“La encuesta Bonilla es un ejercicio al que convocó el Congreso del estado; ellos tienen la posibilidad de hacer eso; finalmente es el Congreso de un estado libre y soberano”, señaló.

Además, dijo Delgado, “hay que recordar que esa consulta no tiene consecuencia jurídica”.

“Y como dijo el Presidente de la República el pasado fin de semana, el asunto de Baja California lo va a tener que resolver la Suprema Corte de Justicia”, acotó.