Bolivia expulsa a embajadora mexicana

Lo que era previsible ya ocurrió: el gobierno de Bolivia declaró no grata a la embajadora de México, María Teresa Mercado, y le dio 72 horas para abandonar el país.

Igual ocurrió con la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero.

La declaración de no gratas de las diplomáticas y su consecuente expulsión de Bolivia, se da después de episodios no aclarados aún, como el cerco policial a la sede diplomática mexicana y el supuesto intento de diplomáticos españoles de ingresar “encapuchados” a nuestra embajada en un intento de extraer a ex funcionarios del gobierno de Evo Morales que gozan de la protección mexicana.

La Presidenta provisional de Bolivia, Jeanine Añez, decretó en conferencia que: “El Gobierno constitucional que presido ha decidido declarar persona non grata a la Embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al Cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández y al grupo de presuntamente diplomáticos encapuchados y armados solicitándoles que abandonen el país en un plazo de 72 horas”.

Conforme a la mandataria boliviana, “Este grupo de representantes de los Gobiernos de México y España ha lesionado gravemente la soberanía del pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia”.