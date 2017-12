Beltrones rechaza acusación de desvío

*A través de una carta enviada al periódico Reforma, el ex líder nacional del PRI califica de “inverosímil” el relato de Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda de Chihuahua *En la misiva, firmada por Jesús Anaya, colaborador del también ex presidente del Senado, indica que no conoce al ex funcionario chihuahuense (hoy testigo con “Identidad Reservada”, según el diario), quien señala al priísta de proponer una triangulación de fondos estatales de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas al tricolor