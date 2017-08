Beltrones, Mancera y Madero, disertaron sobre la opción de los gobiernos de coalición para el 2018

Miguel Ángel Mancera, Manlio Fabio Beltrones y Gustavo Madero, acordaron que un gobierno de coalición en 2018 es la única posibilidad real para un cambio de régimen.

El Jefe de Gobierno se dijo dispuesto a pactar con los otros dos participantes.

“Yo sin ninguna duda invitaría a participar a Gustavo en un ejercicio así o al licenciado Beltrones, y conste que yo no puedo purificar nada. No tengo facultades de purificación, ni yo me puedo purificar. No, (los invitaría) porque son talentos (…) México no puede estar desperdiciando talentos”, sostuvo.

Aunque ausentes, Morena y su dirigente, Andrés Manuel López Obrador, fueron referencia constante en el diálogo organizado por la corriente perredista Galileos.

El priista Beltrones dijo que es para conseguir gobernabilidad.

Mancera, sin militancia, aunque gobierna por el PRD, sostuvo que es para poner los intereses de los ciudadanos por encima de los partidarios.

Fue Madero, encargado de la plataforma electoral del PAN, el más duro: se requiere un gobierno de coalición para desmantelar al régimen, una deuda de cuando el blanquiazul gobernó.

“Hablamos también de desmantelamiento, algo que cuando fuimos gobierno, del 2000 al 2012, quedamos a deberle a los mexicanos: el desmantelamiento de esa cultura clientelar, paternalista, corruptora, y ese capítulo especial tiene un apartado estratégico en la plataforma del cambio: desmantelar el sistema clientelar para construir un sistema basado en la libertad y la transparencia”, sostuvo.

Madero insistió en que se requiere un gobierno de coalición no para ganar una elección, sino para conseguir el desmantelamiento del régimen y recuperar la confianza de los ciudadanos.

En el encuentro, Beltrones dijo que se debe evitar que en 2018 ocurra lo que en 2006, cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de menos del punto cinco por ciento.

El gobierno de colación, añadió, debe de tener una agenda común y una mayoría en el Congreso.

“Debemos evitar que siga sucediendo la arbitrariedad con la que se puede gobernar”, afirmó.

Es el tiempo de los acuerdos y no ya de los pactos que funcionaron “de manera voluntariosa”, sostuvo.

Lo secundó Mancera: “el gobierno de coalición permitirá tener una agenda perfectamente clara”.