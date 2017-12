Beca de AMLO a “ninis” es inviable: Mancera

Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno capitalino, consideró que es económicamente inviable la propuesta del precandidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, de dar tres mil 600 pesos al mes a los jóvenes que no estudian ni trabajan, conocidos como “ninis”.

Al hablar en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento expuso: “Desde el punto de vista financiero, me parece que estar haciendo esta cuenta nos está llevando a miles de millones de pesos. Este dinero, ni con las cifras que ha llegado a manejar de reacomodo de presupuesto, se puede alcanzar”.

“Me parece económicamente inviable. No lo veo en una regla muy sencilla de administración. Cualquier propuesta debe ser económicamente viable y ésta rompe con esta regla de entrada, choca con pared”.

Retomó otra de sus afirmaciones en el sentido de que debía haber amnistía para los narcos, y dijo que “no puedes dar amnistía a algo que tendrá que romper con todo el sistema jurídico, penal, reactivo, punitivo, de prevención y de sanción, en este caso para el tema de los delitos contra la salud. No veo cómo se pueda hacer”.

“Me parece que fue algo que se salió de contexto, lógica y factibilidad, sería un gravísimo error que México pudiera entrar en un esquema de narcoestado”, aseveró.

Mancera Espinosa consideró que se deben hacer adecuaciones e indicó que no se debe ir para atrás, porque los retrocesos no le convienen a nadie.

En otro tema, dijo que lo que le da fuerza a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) es la unidad; “vamos a una prueba difícil porque las contiendas electorales pueden ser un factor de separación en la agenda común y la Conago tendrá que demostrar que se puede sobreponer a esto”.

A horas de dejar la Presidencia de la Conago, recordó que ahora ese organismo no tiene una personalidad jurídica propia; es una organización, pero no está inserta en la institucionalización del propio país.

En este sentido, existe una iniciativa que se presentó desde que Eruviel Ávila Villegas estaba a la cabeza y la apoyó la Ciudad de México.

“No lo hemos dejado, no es un tema olvidado, requiere mantener este impulso”, dijo e indicó que la Conago es la fuerza política más importante desde su punto de vista.

En relación al jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, abundó que éste lo llamó para poder entregarle su solicitud de licencia entre este miércoles y jueves.

Expuso que en la capital del país, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) lleva la mano en la coalición Por México al Frente. “Es claro que tiene que haber un reflejo de lo que se hizo a nivel nacional; voy a estar muy atento hoy en esa parte de las discusiones que se estarán llevando a la mesa”.

“Es clave que se dé este registro; el registro tiene que estar ahí también el día de hoy. Espero que transcurra sin mayor contratiempo, más allá de lo que será normal seguro de una mesa de conformación y estructuración del acomodo de las fuerzas políticas aquí en la Ciudad de México”. López Obrador sólo propone dádivas a los jóvenes: PRD

Por su parte, Ángel Ávila Romero, secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirmó que la visión de Andrés Manuel López Obrador de ver a los jóvenes como clientela política no puede llevar a nada bueno al país, pues sólo les ofrece “dádivas”.

Lo que necesitan los jóvenes son mayores oportunidades para estudiar, prepararse, obtener un empleo digno y bien remunerado, poder gozar de la seguridad del Estado, y la propuesta de López Obrador no resuelve ninguno de estos temas y no va al fondo de la problemática, recalcó.

El secretario general del PRD insistió en que lo planteado por el ex dirigente de Morena en materia de jóvenes no formula nada que ayude a detener la enorme epidemia de feminicidios en el país.

Reiteró que lo expresado por el político tabasqueño, de otorgarle un salario a jóvenes que ni estudian ni trabajan, es una propuesta fracasada e inviable.

Dijo que en lugar de despilfarrar dinero como se hizo en los años setenta, es mejor que el dinero público se destine a las instituciones académicas, que abran las puertas para que se preparen y en el futuro que inserten a la vida laboral.

“Los jóvenes no quieren limosnas, quieren tener la oportunidad de desarrollarse en libertad y alcanzar sus metas, esta visión de López Obrador de ver a los jóvenes como clientela política no puede llevar a nada bueno al país”, subrayó.

Finalmente Ávila Romero dejó claro que las y los jóvenes de este país no deben ser tratados de esa forma. No es ese el camino para su desarrollo. El Estado Mexicano tiene una gran deuda con ellos, y una “bequita” no ayudará a resolver la deuda enorme que se tiene con el sector, concretó.

Cabe recordar que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) oficializó su alianza con el Partido del Trabajo (PT) y, además, el Partido Encuentro Social (PES) para la elección presidencial del próximo año.

En un acto efectuado este miércoles en un hotel de la Ciudad de México, los dirigentes de dichos partidos, Andrés Manuel López Obrador, Alberto Anaya Gutiérrez y Hugo Eric Flores Cervantes, respectivamente, firmaron el acuerdo respectivo para la conformación de la Coalición Juntos Haremos Historia.