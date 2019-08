Batres vs. Monreal

La elección de Mónica Fernández Balboa como nueva presidenta del Senado a partir del próximo 1 de septiembre desató un encontronazo entre Martí Batres y Ricardo Monreal.

Ello, luego de que el primero acusara al segundo de impedir su reelección como líder de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

“El senador @RicardoMonrealA ensució el proceso interno del Grupo Parlamentario de #Morena a lo largo de todas estas semanas y con una maniobra de último momento al dejar votar a legisladores que no eran de #Morena.

“Durante meses el senador @RicardoMonrealA me persiguió y me combatió para sacarme de la Mesa Directiva. ¿Qué logró? Exhibirse como un político faccioso incapaz de encabezar un amplio movimiento. El riesgo es que regresemos a las épocas del cacicazgo y el poder de un sólo individuo”, espetó Batres Vía Twitter.

Así las cosas, el líder de la Mesa Directiva de la Cámara Alta pidió a Monreal renunciar a la coordinación del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Quiere ser coordinador de un grupito con que se entiende, conocido como ‘la burbuja’; los demás no existen.

“Si no puede encabezar al conjunto que se haga a un lado”, refirió Batres.

Por su parte, y si bien dijo comprender la reacción y descalificaciones de Batres, Monreal las calificó de injustas.

“En política, las decisiones que se toman suscitan controversia y hasta polarización. El Grupo Parlamentario de @MorenaSenadores votó en libertad. Comprendo las reacciones y las descalificaciones: son injustas, pero actuaremos con tolerancia y altura de miras. #UnidadEnMorena”, refirió.

Así las cosas, Monreal llamó a Batres a trabajar en unidad con toda la bancada de Morena, en la que, puntualizó, “le tenemos respeto, aprecio y todo el grupo parlamentario le reconoce su trabajo”.

“No vamos a ahondar ni a profundizar diferencias. Hemos decidido mantener la unidad. Aquí estamos senadoras y senadores. Celebro la madurez del grupo”, expresó en conferencia de prensa.

El coordinador de Morena en el Senado respondió así a los señalamientos del senador y actual presidente de la Cámara Alta.

Sostuvo que el proceso para elegir la integración de la Mesa Directiva para el segundo periodo de sesiones de la LXIV Legislatura se realizó con total transparencia y con la cohesión de todo el grupo parlamentario.

“No vamos a hacer ninguna réplica ni crítica, y menos vamos a descalificar a nuestros compañeros de partido y de la cámara (de Senadores).

“Hacemos un llamado respetuoso al presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, para que se involucre con nosotros; hay muchas tareas que hacer”, puntualizó e hizo un reconocimiento a las mujeres de su bancada, quienes, acotó, demostraron madurez poniendo por encima de sus intereses y aspiraciones la unidad y la cohesión del grupo.

Ello, al hacer alusión al hecho de que si bien Imelda Castro, de Sinaloa; Ana Lilia Rivera, de Tlaxcala; Maribel Villegas, de Quintana Roo, y Mónica Fernández, de Tabasco, aspiraban a la presidencia del Senado, las tres primeras declinaron a favor de la cuarta.

“Ellas declinaron, las tres primeras, por Mónica Fernández para procurar la unidad; se alejaron de cualquier actitud personal, de ambición personal, de interés legítimo, y pusieron la muestra a los hombres votando todos por unanimidad, por ella, para presidenta”, enfatizó.