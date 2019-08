Batres gana el segundo round

El senador Martí Batres dio cuenta de la resolución, en su favor, de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia Partidaria del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con la que deberá reponerse el proceso de la bancada para elegir a quien presida la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

En conferencia de prensa, sostuvo que el proceso fue inválido e ilegal, pues tuvo irregularidades y faltó fundamento normativo y estatutario, además de que fue indebida la participación de integrantes de la bancada de Encuentro Social.

Informó que ya no participará en una segunda contienda, como lo instruyó la ya citada comisión al ordenar que se reponga el proceso en el que resultó electa la senadora Mónica Fernández Balboa.

Abundó que dicha resolución representa una victoria moral y política, y reiteró que él compitió por principios, y no por cargos.

“Para mí constituye una victoria moral y el punto final de la batalla legal que he dado contra esa arbitrariedad abusiva. Seguiré en el debate político; seguiré defendiendo las causas y principios que deben guiar a Morena. Me quedo con la victoria moral; esta, ya, es un gran logro, un logro elevado y fundamental”, dijo.

Explicó que el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, está obligado a reponer dicho proceso, toda vez que, precisó, las resoluciones de la Comisión de Honestidad y Justicia son vinculantes para los legisladores del partido.

Batres dijo que espera que a partir de la resolución, el senador Monreal corrija su conducta, “ya que no se puede hacer política como hace 30 años”.

Agregó que no negociará otro cargo y que seguirá en el debate político dentro del grupo parlamentario de Morena, en donde continuará defendiendo la legalidad.

El senador remarcó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolvió favorablemente la impugnación que presentó contra el proceso interno del grupo parlamentario para definir su propuesta para la Mesa Directiva del Senado de la República.

Detalló que la citada instancia rechaza las prácticas irregulares en el proceso interno del grupo parlamentario que se realizó el 19 de agosto, en una sesión plenaria.

En esa resolución se reconoce la ausencia estatutaria y legal en la convocatoria realizada, así como la intervención de un grupo parlamentario ajeno en la elección interna de Morena, apuntó.

“Esta resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es una gran victoria de los principios de legalidad y de participación democrática”, añadió; “tiene sentido porque nuestro movimiento nació luchando contra los fraudes electorales”, puntualizó.

Insistió en que es una batalla por principios y no por cargos, y que mientras persista el actual tipo de conducción en ese grupo parlamentario de su partido no habrá garantía de imparcialidad en los procesos internos.

“He ganado la batalla de opinión; he triunfado moralmente y he demostrado que tengo la razón jurídica, sin embargo, por la razón expuesta, no participaré en un nuevo proceso interno mientras no cambien las condiciones al interior del grupo parlamentario y, además, porque mi batalla no es por un cargo como un fin en sí mismo”, anunció.

Añadió que tampoco convalidará las irregularidades señaladas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, aclaró que no negociará otro cargo y que seguirá participando en el grupo parlamentario de Morena y ejercerá todos sus derechos.

“Voy a seguir trabajando y manteniendo una representación digna de la Ciudad de México en el Senado de la República. Seguiré apoyando la agenda de transformación por la que votaron nuestros electores.

“Siempre seré una voz que luche contra la injusticia, donde quiera que ésta suceda, y me mantendré receptivo a las propuestas e inquietudes de la ciudadanía”, concluyó.

DESMEDIDA Y ARBITRARIA RESOLUCIÓN: MONREAL

Al presentar una carta de apoyo de 44 senadores a Mónica Fernández Balboa como candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, Ricardo Monreal Ávila calificó de desmedida y arbitraria la resolución de la Comisión de Justicia de su partido que ordena reponer el proceso por el que la legisladora resultó electa.

El senador calificó como una estrategia política, jurídicamente endeble, el fallo de la Comisión de Justicia de Morena que revoca la elección en la que Fernández Balboa ganó la postulación a la presidencia de la Mesa Directiva.

En conferencia de prensa, lamentó que no se hayan escuchado sus argumentos ni se le haya dado derecho de audiencia, y aunque aseguró que no abonará a la división, advirtió que agotará los recursos legales a su alcance.

Acompañado por un grupo de senadores, Monreal Ávila presentó una carta firmada por 44 senadores, quienes ratifican su apoyo a Fernández Balboa como aspirante a presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

Precisó que con ello se disipa cualquier duda sobre la legitimidad y la decisión en favor de la senadora como candidata a la presidencia de la Mesa Directiva.

Detalló que en dicha carta, que ratifica la decisión de la bancada de Morena, se puntualiza que Fernández Balboa tiene el perfil idóneo y comprometido con la transformación del país, además de que ratifica el compromiso con la paridad de género.

En la misiva se señala que los legisladores firmantes consideran importante hacer el pronunciamiento a la luz de la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, cuya legalidad es discutible.

Aseguró que las firmas sólo son de Morena, y nadie de Encuentro Social, por lo que consideró que “este es triunfo moral del grupo, no otro; este es lo que la gente decide, la mayoría, como en cualquier parlamento libremente, como en cualquier órgano legislativo”.

“Aquí están; ya están bastante grandecitos para ser manipulados o cañoneados; me parece que esa es la parte fundamental. Nosotros no hacemos eso, nunca lo haremos y aquí está unido el grupo parlamentario”, enfatizó Monreal.

Indicó que algunos senadores no firmaron porque tuvieron que salir de la vieja casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado, donde realizan su III Reunión Plenaria, si bien reiteró que ahí estaban las firmas de 44.

En breve entrevista, el coordinador de la fracción de Morena en el Senado de la República informó que ejercerá su derecho de impugnación y que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Es un derecho que tengo; no puedo dejar en entredicho mi palabra”, destacó y afirmó que la legalidad se repone con la carta que firmaron 44 senadoras y senadores de los 59 que integran su bancada, que son mayoría y que son solamente de Morena.

Entre los senadores cuya firma no aparece en el documento figuran Bertha Alicia Caraveo, obviamente, Martí Batres, Eva Eugenia Galaz, Napoleón Gómez Urrutia, Citlalli Hernández, Martha Lucía Micher y José Narro Céspedes.

Tampoco firmaron Miguel Ángel Narro Quintero, Gerardo Novelo, José Luis Pech, Ernesto Pérez Astorga, Blanca Estela Piña, Jesusa Rodríguez Ramírez, Nestora Salgado, Gloria Sánchez Hernández, Jesús Lucía Trasviña, Antares Guadalupe Vázquez y Américo Villarreal.

Al fijar su posición política con relación a la resolución de la citada comisión partidista, la cual recibió el 26 de agosto, resaltó que respetan cualquier expresión de los órganos partidarios, pero que “nadie puede apartarse del principio de legalidad”.

Monreal denunció que le dieron sólo cinco días hábiles (27 de agosto al 2 de septiembre) para contestar en su carácter de demandado, expresar sus argumentos y desahogar su derecho de audiencia.

“Me dieron cinco días y los cinco días concluyen el 2 de septiembre; no entiendo por qué la precipitación en una resolución donde no se me ha escuchado, no se me ha concedido el derecho de audiencia

“Por eso creo que la resolución emitida es desmedida, arbitraría; viola mi derecho de audiencia y viola sus propios acuerdos y resoluciones por algún propósito que yo no quiero investigar”, señaló.