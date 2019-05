Basta de señalar corrupción para justificar ineficacias: PRI y PAN

Los líderes de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y del PRI, René Juárez Cisneros, reprocharon que el Gobierno Federal no reconozca los problemas en el Sector Salud y lo instaron a dejar de argumentar siempre el tema de la corrupción para justificar ineficacias.

“Un país enfermo no tiene futuro. Si no somos capaces de reconocer que en el Sector Salud hay un problema, que lo estamos viendo, palpando, entonces ya no reconocemos nada”, advirtió Juárez Cisneros.

En entrevista, subrayó que la austeridad debe tener un límite y “es cuando pones en riesgo el cumplimiento irrestricto que tiene el Estado mexicano de cumplir con sus responsabilidades sociales, como es el derecho a la salud”.

Señaló que si hubo desvíos, malos manejos o gente que se aprovechó de un cargo para robar dinero que le apliquen la ley. “Pero ya dejemos de argumentar siempre el tema de la corrupción para justificar ineficacias”.

Sobre los recursos congelados para el Sector Salud consideró que es un problema de coordinación interinstitucional que tienen que resolver ellos.

En tanto, Romero Hicks calificó de alarmante que el presidente no esté informado y sería muy importante que visitara los lugares para darse cuenta de cuál es la realidad, en dónde no hay medicinas ni lo necesario para poder atender este derecho elemental de la salud, y no es negando las cosas como se va a resolver.

“El presidente cuando no tiene argumentos generalmente dice que se está atacando la corrupción, son dos cosas diferentes. Si hay corrupción hay que corregirla, pero el tema de la salud tiene que tener calidad, calidez y cobertura y hoy estamos frente a un riesgo mayor y se ve por todo el espacio nacional”, alertó.

A su decir el gobierno está siendo irresponsable, porque la palabra responsabilidad viene a dar respuesta a las cosas y no está dándola con calidad, con calidez y con la cobertura que merece la población. “Ojalá que el presidente sea humilde, pida información, abra sus ojos y hable con la verdad”, subrayó.