Basave renuncia al PRD y Búrquez al PAN… Y el Verde rompe alianza con el PRI en el Congreso

Agustín Basave Benítez, ex dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunció su renuncia al instituto político al aseverar que ya perdió “la esperanza de su redención” y que “sin brújula ética no podrá salir de su extravío”.

En una carta dirigida a Manuel Granados Covarrubias, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del sol azteca, señaló que se va del PRD con tristeza, pero con convicción.

“He decidido terminar mi afiliación al PRD, si bien me entristece separarme de su militancia, de esos miles de admirables mexicanos y mexicanas que se han jugado la vida por impulsar la democracia y construir una patria para todos”, expresó.

En la carta, fechada el 26 de agosto, pero recibida este martes en las oficinas centrales del partido del sol azteca, señaló que “ya no existen las condiciones para que el perredismo se libere de sus desviaciones cupulares y lastres tribales”.

Basave sostuvo que no hay forma de que el PRD renazca a cabalidad en un partido socialdemócrata, “como lo propuse durante mi presidencia y lo reiteré en junio de 2016, en el documento sobre su renacimiento”.

Tras las elecciones del 1 de julio pasado, indicó en su renuncia, “se trastocó el mapa político-partidista de México y ya no me cabe la menor duda: Sin brújula ética, el PRD no podrá salir de su extravío”.

Agregó que conserva el privilegio de haber presidido el partido histórico de la izquierda mexicana, “sin el cual no se puede entender la lucha por la democracia y la igualdad en México”.

Finalmente, el ex dirigente nacional perredista reiteró su gratitud al partido como institución y advirtió que se lleva el orgullo de haber formado parte de ella.

Por otra parte, tras 20 años de militancia, el senador Francisco Búrquez Valenzuela renunció al Partido Acción Nacional (PAN), aunque aclaró que seguirá en la política, presionando desde una organización ciudadana para que haya cambios de fondo y se le dé el poder al ciudadano.

En conferencia, en el Senado de la República, señaló que el PAN se ha convertido en un partido cerrado a los ciudadanos y que el padrón de militantes que originalmente era de ciudadanos se convirtió en un padrón controlado por “cúpulas mafiosas”, que son las que toman las decisiones.

Aclaró que su renuncia no se debe a una coyuntura, sino a las decisiones que han tomado en el PAN, por problemas que también tienen otros partidos en diferentes grados, aunque dijo que el deterioro del partido no es causa de quienes lo dirigen, sino de cerrarlo a los ciudadanos.

Búrquez Valenzuela señaló que el PAN es un partido de políticos, cuando sus fundamentos era ser un partido de ciudadanos, y que hoy se está jugando su supervivencia.

“No creo en los partidos políticos; creo en los ciudadanos”, refirió al recalcar que se dedicará a una causa ciudadana a través de una organización.

“Todas las organizaciones creadas en el siglo pasado están siendo cuestionadas, y todas ellas significan un traspaso de poder de decisiones de las cúpulas, de las élites, hacia la base; hacia los ciudadanos, si se trata de política; hacia las audiencias, en el caso de medios de comunicación.

“Pensar que las élites formarán a las organizaciones del futuro es quedarse en el pasado”, argumentó el legislador panista.

Finalmente, el diputado electo Arturo Escobar y Vega, quien coordinará la bancada del Partido Verde en la LXIV Legislatura, dio a conocer que su instituto político culmina la alianza legislativa que mantuvo con el PRI, aunque ello no significa una ruptura entre ambos.

Luego de recibir su credencial como legislador, dijo que tras los resultados en las elecciones del pasado 1 de julio, todos los partidos políticos, con excepción de Morena, que obtuvo una amplia mayoría de votos, “nos vamos a jugar en esta Legislatura nuestra existencia”.

Por ello, afirmó que su grupo parlamentario iniciará una nueva etapa, donde tomará decisiones de carácter independiente, tendrá su propia agenda y construirá acuerdos y mayorías con quien tenga que hacerlo, en beneficio de los intereses del país.

En rueda de prensa, el próximo legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reconoció que la alianza legislativa con el PRI culmina hoy “y el día de mañana iniciamos una nueva etapa donde van a ver a un Partido Verde mucho más independiente o absolutamente independiente”.

“Fueron seis, nueve, 12 años espléndidos, donde se construyó muchísimo… se dieron grandes reformas, muchas de ellas constitucionales; se dieron las tan buscadas reformas estructurales. No hay ninguna ruptura; hay una extraordinaria relación”, aseveró.

Escobar y Vega advirtió que si los partidos aspiran a mantenerse como tal, con representación en el Congreso, ser alternativas en los municipios, en los gobiernos de los estados y, en seis años, en la Presidencia de la República, “estamos absolutamente obligados a transformarnos”.

Opinó que la clase política mexicana debe entender que no puede mantenerse aislada en un privilegio de estilo de vida que dista de lo que ocurre en el país, que fue repudiado por la sociedad en las votaciones del pasado 1 de julio.

El diputado electo subrayó que la transparencia y el combate a la corrupción serán los grandes temas que marcarán la agenda del Congreso de la Unión y del país, los cuales serán apoyados por el Partido Verde.

Dijo que los diputados del PVEM están dispuestos a erradicar cualquier tipo de opacidad en el manejo de recursos en la Cámara de Diputados, a eliminar los programas de trasferencias de dinero que no tengan transparencia en el Presupuesto de Egresos de la Federación y suprimir los privilegios de la clase política.

A pregunta expresa sobre si su partido apoyaría modificar las llamadas reformas estructurales que se avalaron al inicio del actual sexenio, respondió que son mecanismos jurídicos que se deben actualizar porque rigen ámbitos que son sumamente dinámicos, principalmente la energética, la de telecomunicaciones y la de competencia económica.