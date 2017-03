Barbosa no puede volver a coordinar: Alejandra Barrales

Alejandra Barrales, presidenta del PRD, sostuvo que, no hay duda de que Miguel Barbosa ya no es coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República; ahora ese cargo lo ocupa Dolores Padierna.

“Él dejó de ser coordinador a partir de que nosotros notificamos a los órganos, en este caso del Senado de la República, anoche en cuanto terminó nuestra reunión notificamos a la senadora Dolores Padierna, que ella queda al frente de la fracción, en tanto los senadores toman la decisión de la coordinación, no hay duda, desde hoy ella ya debe de estar en esas funciones”, dijo.

Reconoció además que no dan por cancelada la posibilidad de ir a buscar la unidad de las izquierdas, “es parte de una discusión que tenemos que dar, pero esta discusión al interior del partido tiene espacios, hay un Consejo, hay un Congreso, hay un Comité Ejecutivo donde estas cuestiones se debaten.

Indicó que el PRD aun no descarta la posibilidad de buscar una alianza con Andrés Manuel López Obrador para 2018.

“Lo que nosotros reconocemos es que es importante que el PRD abra el debate sobre la unidad de las izquierdas, sobre este tema de apoyar o no la candidatura de Andrés Manuel o la de cualquier otro compañero que provenga de nuestro partido, dar esa discusión, seguramente lo tendremos que estar haciendo pronto. Una vez que esta decisión se tome quienes militamos en el partido estamos obligados a seguir esta línea”, expuso.

Sin embargo, no pueden permitir que sean negociaciones personales las que se tomen a nombre de todo el partido.

Explicó que ayer se tomó una decisión con una mayoría calificada, no la decisión de una corriente política al interior del partido, “el estatuto faculta al Comité Ejecutivo para poder tomar decisiones, cuando el Comité Ejecutivo identifica a algún compañero que pone en riesgo o daña al partido en su imagen, en sus principios, en el manejo de sus recursos, nos permite tomar estas decisiones”.

Agregó que si algo caracteriza al partido es el respeto a la libertad de expresión, “aquí todos podemos expresar nuestras preferencias políticas, religiosas, de cualquier naturaleza y a nadie se le persigue por eso”.

Y la decisión que tomó el Comité Ejecutivo se fundamenta en el señalamiento, en el reconocimiento abierto que hace quien venía desempeñándose como coordinador, Miguel Barbosa, en donde informa que a partir del anuncio que está haciendo él dedicará todos sus esfuerzos para promover a un candidato, que es de su preferencia, y que se dará a la tarea de convencer a sus compañeros perredistas de que compartan esta visión.

Asimismo indicó que les interesa que el que esté a cargo de la fracción defienda los intereses del partido.

En cuanto a que Barbosa declaró que todo esto “lo movió” el jefe de Gobierno, Miguel Mancera, Barrales señaló que no comparte sus opiniones, “las respeto, pero nosotros ayer fuimos muy claros, ahí hay compañeros, compañeras, que algunos ni siquiera tienen diálogo con el Jefe de Gobierno, no tienen incluso simpatía con el propio Jefe de Gobierno o con otros gobernadores, pero la decisión la tomamos con un fundamento”.

Dolores Padierna asumirá coordinación del PRD en el Senado

Dolores Padierna Luna informó que asumirá la coordinación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, como lo establece el resolutivo del Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político.

Dijo que será la coordinadora temporal de la bancada, hasta en tanto se resuelve jurídicamente la impugnación del senador Miguel Barbosa Huerta a la decisión del partido, que lo removió de esa posición por manifestar su apoyo abierto a Andrés Manuel López Obrador.

“Yo no quiero hacer ningún debate público, yo no quiero lastimar al partido, yo respeto mucho a Miguel, ha sido siempre mi amigo y lo he apoyado siempre en todo, pero necesitamos que el partido esté dedicado a lo que debe estar en el terreno legislativo, no en cuestiones políticas, a nosotros no nos corresponde definir ni candidaturas, los tiempos electorales no son nuestra materia”.

Padierna Luna expuso que el partido del sol azteca atraviesa por una etapa de inestabilidad, pero dijo que la elección de un nuevo coordinador del PRD en la cámara alta no se hará de manera unilateral, sino con el consenso de todos los senadores de la fracción.

La legisladora federal precisó que los senadores que no pertenecen al grupo parlamentario, podrán quedarse en él, pero comprometerse a trabajar con el PRD.