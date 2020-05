Barbosa de los que ‘aguanta vara’

Con un “aguanto vara” salió Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, al paso de las críticas de que ha sido objeto su ley de educación por parte de rectores de universidad privadas.

Ello, ante el hecho de que su artículo 105 plantee que inmuebles de sus instituciones formen parte del sistema de enseñanza de la entidad.

“Yo sitúo perfectamente que estoy actuando con honestidad, como un hombre de a de veras, no como un payaso.

“Estamos bien; créanme que nunca voy a mentir; no estoy hecho para mentir; aguanto vara; aguanto vara; en el tema de la Ley de Educación aguanto vara”, refirió Barbosa, quien se dijo con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por otra parte, el mandatario poblano que al ser una de ellas de titanio, no le tiemblan las piernas.

“No me tiemblan las piernas; una de ellas porque es de titanio, entonces, no tiene, y la otra nunca me ha temblado.

“Entonces, decirles que estamos actuando con corrección; tenemos una visión de sociedad y por eso la gente votó por nosotros; se llama visión de izquierda”, refirió.