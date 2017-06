Autoridad electoral promueve cultura cívica entre comunidades indígenas

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, encabezó la promoción de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) entre comunidades indígenas del norte del país para su inclusión en la toma de decisiones.

Ante líderes de las comunidades Tarahumara, Kumiai, Cora, Cucapa, Guarijio, Papago, Pima, Seri, Mixteco y Triqui, inauguró el primero de tres foros regionales que habrá este año con estas comunidades y pueblos, informó el INE en un comunicado.

En ese marco, afirmo que la diferencia de la democracia con otros regímenes de gobierno, es que ésta busca que quienes serán destinatarios de las decisiones no sólo sean tomados en cuenta, sino escuchados y participen en el proceso de decisión.

“Déjenme retomar una expresión que nació desde la lucha y la reivindicación de los pueblos y de las comunidades indígenas: el mandar obedeciendo es una lógica de funcionamiento mismo de la democracia”, expuso.

Córdova Vianello aseguró que el INE trabaja en este propósito y uno de los logros recientes está en la distritación federal, con la que “logramos maximizar el número de distritos indígenas, que son aquellos, precisamente, en donde existe una concentración de pueblos y comunidades indígenas”.

René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE, informó que “pese a la dispersión de la comunidad indígena en los últimos 17 años, se ha logrado mantener 28 distritos electorales federales con población indígena”.

Lorenzo Córdova destacó que los resultados de los foros regionales se presentarán al titular del Ejecutivo Federal, a los presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, así como de los congresos estatales.

Con ello “provocar que la discusión sobre este tema, no se agote y no sea un ejercicio esporádico que se pierda en el tiempo, sino que forme parte de una discusión que no tendrá seguramente soluciones sencillas, que tendrá que resultar de la conjunción y el análisis de todos”.

En tanto, el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, Roberto Heycher Cardiel, comentó que en los tres Foros Regionales se instalarán mesas de diálogo para intercambiar opiniones y reflexiones.

Con temas como la participación política de los pueblos y comunidades indígenas en el sistema electoral vigente; las experiencias regionales para garantizar la representación y participación política; y la agenda pendiente en la materia.

El segundo Foro Regional se efectuará en la ciudad de Puebla, para establecer mesas de diálogo con los indígenas de la zona centro de la República, y el tercero en Mérida, Yucatán, donde habrán de congregarse a las comunidades de las entidades de la zona sur.