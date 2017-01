Aureoles va contra Fausto Vallejo

En cumplimiento a la instrucción del Gobernador Silvano Aureoles Conejo de garantizar la transparencia y rendición de cuentas, la Secretaría de la Contraloría de Estado de Michoacán (Secoem) interpuso este martes 10 denuncias penales ante las procuradurías General de Justicia en el Estado (PGJE) y General de la República (PGR) contra quienes resulten responsables del presunto desvío de 3 mil 759 millones de pesos.

Así lo confirmó Silvia Estrada, titular de la Secretaría de Contraloría (Secoem) estatal, en rueda de prensa: “Después de que el gobernador Silvano Aureoles giró instrucciones en este sentido, se interpusieron 10 denuncias ante la PGR por presuntos desvíos de recursos por parte de ex funcionarios públicos”.

La contralora señaló que los nombres de los implicados no se pueden dar a conocer, debido a normas de protección de datos, pero entre ellos se encuentran ex funcionarios de primer y segundo nivel, así como dos ex mandatarios de los periodos 2012-2015, por lo que se deduce que presuntamente se trata de Fausto Vallejo Figueroa y Salvador Jara Guerrero.

En el desglose que hizo de las irregularidades, la titular de la Contraloría señaló que en 2012 hubo un desvío de mil 594 millones de pesos del régimen de protección social en salud, y también hubo una importante suma que debía ser entregada a los 113 municipio y nunca llegaron los recursos.

Estrada detalló que, derivado de la auditoría realizada a los procesos de entrega-recepción de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, se identificó una probable malversación de recursos públicos de diferentes fondos que, en suma, representan un daño a la hacienda estatal por el orden de los 3 mil 759 millones de pesos.

En este sentido, el secretario de Finanzas, Carlos Maldonado, explicó que este procedimiento se da una vez que se han agotado los recursos al interior del gobierno estatal.

El funcionario no detalló las dependencias en donde se han detectado desvíos y daños al erario público, sin embargo, el gobernador en discursos anteriores ha señalado irregularidades en la Secretaría de Salud y en la de Seguridad Pública.