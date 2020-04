Aun no es tiempo de declarar la Tercera Fase: Alcocer

A unas horas de que, según consenso, sea declarada en México la fase 3 de la epidemia del Covid-19, el secretario de Salud y, después del Presidente López Obrador, cabeza del Consejo de Salubridad General, declaró que aún no es momento.

Sin embargo, especuló que en 15 días podría decretarse el ingreso a la temida fase, es decir, el prósimo viernes 24.

Recientemente, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dijo que en algunas zonas conurbadas del país, en donde no s distingue el límite entre ciudades, como la de México y las del Estado de México, y las de las capitales de Nuevo León y Jalisco, ya ingresaron a la fase 3, pero que se tomó la decisión de no declararla formalmente para no provocar en confusión en el país.

Entrevistado al salir de una reunión en Palacio Nacional, Alcocer afirmó que aún “No es necesario todavía, pronto, no es que no queramos decir”.

Eso si, hoy se dictarán medidas mas estrictas que las ya anunciadas, mismas que, conforme a lo que dijo Lopez Gatlell en la conferencia vespertina del martes, no se han tomado muy en serio por algunos sectores de la población.