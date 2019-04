Aspirantes a CRE increpan y se niegan a contestar preguntas de senadores

“No me gusta perder el tiempo”, dijo Edmundo Sánchez Aguilar, tras comparecer por segunda ocasión ante senadores, quienes lo cuestionaron luego de su exposición, y quien después de negativas a contestar las preguntas de los legisladores, se levantó de la mesa y se fue.

Mientras una de las aspirantes a integrar la Comisión Reguladora de Energía (CRE) increpó a la senadora Xóchitl Gálvez y aseguró que ocupa un escaño “por dedazo”, otro de los nominados por el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a responder preguntas y salió de la reunión.

Luego de casi cinco horas de comparecencia de los aspirantes a integrar la CRE, se dieron algunas diferencias con los senadores, por las preguntas y por los tecnisismos con las que fueron cuestionados.

La senadora Xóchitl Gálvez, del Partido Acción Nacional (PAN), formuló tres preguntas a Edmundo Sánchez Aguilar, quien respondió que “no tengo nada adicional que añadir a mi exposición, de mi comparecencia previa”.

Posteriormente el senador Raúl Paz cuestionó al participante, a quien también le contestó lo mismo, por lo que vino la reacción de los senadores y el panista Julen Rementería pidió dar paso al siguiente aspirante, “si no quiere responder nada. Ya llevamos muchas horas”.

El senador Raúl Paz pidió la palabra a la presidencia y enfatizó: “que es inaudito y no voy a dejar pasar es que en la política, está construcción de consensos, y para que los consejeros pasen, necesitan construir esos consensos.

“Es impresionante la actitud de algunos, y me había aguantado pero después de esto. En vez de construir consensos para su viabilidad en el pleno, vienen con una actitud retadora, insultante a veces, como que la oposición no estamos aquí. Si no nos necesitan que pasen sus votos. Que lo nombre el presidente y listo”.

Por otro lado, la participante Norma Leticia Campos, increpó a la senadora Xóchitl Gálvez, a quien criticó que se haya presentado ante el pleno (cuando fueron rechazadas las ternas) con orejas de burro para todos, “lo que es daño moral”.

La exhortó a ser respetuosa con todos los ciudadanos. “Basta de caras de cochinos’’ y le dijo: “usted no llegó con votos, usted llegó por dedazo”, acusó la ponente a la panista.

Posteriormente, pasaron, los participantes Mario José Galicia, Guadalupe Escalante Benítez e Ignacio Vázquez Memije, quienes fueron cuestionados por los senadores, sin que se presentaran intercambios de palabras.