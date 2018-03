Aseguran cinco propiedades a Roberto Sandoval

Cinco propiedades de Roberto Sandoval Castañeda, ex mandatario de Nayarit fueron aseguradas por la Fiscalía General de estado el día lunes, esto como parte de la investigación tras la denuncia de presunto enriquecimiento ilícito.

Los sellos con el expediente NAY/TEP-III/CI/0031/18 quedaron pegados en las fachadas de la Fundación RIE especializada en rehabilitaciones físicas de niños, de un rancho en el Ejido La Cantera, de una casa en el Fraccionamiento Bonaterra, así como en otro terreno en el Fraccionamiento Lago David Residencial y una vivienda en el Fraccionamiento IMSS, todos en Tepic.

“El delito sanciona el hecho de que incrementes tu patrimonio ilícitamente porque no lo hayas declarado de acuerdo a la Ley de Responsabilidades, pero también hay una salvedad cuando lo registras a nombre de tus familiares”, afirmó la Ministerio Público Lumilda Heredia Verdugo, “hay inmuebles a nombre de su hija”.

Según con la con Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, dichos inmuebles asegurados podrán ser utilizados por los propietarios, pero incurrirán en una ilegalidad si los traspasan o venden durante el proceso legal.

“La primera declaración la puede emitir al juez de control”, dijo Heredia Verdugo a medios locales sobre el priista Sandoval Castañeda, de quien desde que acabó su mandato no se sabe dónde se encuentra.

Dentro de la denuncia de Rodrigo González Barrios, ex diputado federal del PRD, realizada el pasado 8 de enero, están señalados otros ex servidores públicos nayaritas, de los que todavía no se ha establecido si tienen participación o no.