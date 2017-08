Asamblea Nacional no es para Meade, es para millones: Beltrones

Manlio Fabio Beltrones, ex presidente del PRI, afirmó que no tiene sentido personalizar la Asamblea del partido, pues no es para José Antonio Meade, sino para millones de priistas.

“No tiene sentido personalizar una asamblea, esto es una asamblea para millones de militantes también del PRI que tienen que organizarse en la ruta electoral, no la distraigamos”, dijo.

Sostuvo que no tiene nada contra Meade, “es un gran funcionario, un magnífico secretario de Hacienda, ha hecho funciones específicas en otras disciplinas y Secretarías en donde ha dado muy buenos resultados, dentro del priismo, no de ahora, sino de siempre, ha merecido nuestro respeto y lo seguirá teniendo, pero la asamblea es mucho más importante que una sola persona”.

Para Beltrones, esta asamblea tendrá que definir muchas cosas más adicionales a lo que pueda ser el método de selección.

“No es un asamblea para hacer un traje a la medida de nadie, esta es una asamblea para plantear como lo vamos a hacer en Guadalajara, el futuro, qué es lo que plantea el PRI en el futuro, pero también el futuro del partido tiene que ver mucho con la estrategia y la estrategia debe de ser primero la unidad hacia adentro para salir a buscar el apoyo hacia afuera”, apuntó.

Y añadió, “el partido necesita candidatos y para eso estaremos en la 22 Asamblea del PRI. Al PRI le tendrá que ir bien si logra plantear lo que quiere hacia el futuro para beneficio de los mexicanos, no para beneficio de un hombre o una mujer”.

Beltrones aseguró además que su relación con el presidente Enrique Peña Nieto es de excelencia.

Asimismo, dijo que los supuestos candados están en la gran imaginación de los columnistas, ya que basta una coalición para que cualquier ciudadano pueda ser candidato del partido.

Finalmente, apuntó que no importa si en 2018 gana Andrés Manuel López Obrador, lo que necesita el país es que gane alguien capacitado para gobernar.

“Y ahí no tiene ninguna importancia entonces posteriormente para muchos de nosotros que estamos muy convencidos de la necesaria nueva gobernabilidad si gana el PRI, si gana el PAN, si gana el PRD, si gana un frente llamado Amplio o un Frente Opositor, si gana Andrés, sino si tienen capacidad de formar un gobierno de coalición. A mí me interesa que gane el PRI”, puntualizó.