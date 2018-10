Aquí yo doy la palabra: Dolores Padierna

El día de ayer, al finalizar la comparecencia del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya en la Cámara de Diputados, los diputados sostuvieron una acalorada discusión sobre la deuda pública.

Durante la ronda de preguntas y comentarios la situación se descontroló, cuando Dolores Padierna, diputada de Morena, quien conducía la sesión en su carácter de vicepresidenta directiva tomó partido y dio un mensaje a nombre de su bancada.

“Perdóneme, aquí doy yo la palabra y estoy en el uso de la palabra, usted no me puede interrumpir. Pido a los diputados guardar silencio, guardar compostura, sentarse porque éste fue un acuerdo de la Mesa Directiva. Íbamos a concluir con la intervención del diputado Ramírez Cuéllar porque estamos en el Poder Legislativo y el Poder Legislativo es el último que tiene la palabra y no el Poder Ejecutivo, por eso estoy hablando yo a nombre de el grupo mayoritario en esta Cámara, concluyo y pido guardar silencio y respetar el acuerdo.

“Ruego a los diputados del PRI guardar silencio y sentarse en sus sillas. ¡A ver, guarden silencio y siéntense! Estamos respetando un acuerdo de la Mesa Directiva, estamos en el Poder Legislativo y no será la visión del Ejecutivo lo que prevalezca en este recinto, nosotros, la mayoría democrática, vamos a cambiar el modelo económico, haremos finanzas públicas, basados en la austeridad republicana y le daremos vuelta a la historia. ¡Qué viva la mayoría democrática que ganó en la elección!”, dijo.

Tras dichas palabras, el coordinador de diputados del PRI, René Juárez le reprochó diciendo: “En lo que no estamos de acuerdo y rechazamos contundentemente, es que usted haga juicios de valor y ponga en riesgo la unidad de este Parlamento”.

Incluso Mario Delgado, coordinador de diputados de Morena, manifestó su desaprobación.