Apuestan por la estrategia del miedo para atacar a AMLO: Marcelo Ebrard

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, aseguró que ante la imposibilidad de alcanzar a Andrés Manuel López Obrador en las encuestas, “van a apostar por la campaña del miedo como en 2012, pero no les va a alcanzar”.

El también asesor de Claudia Sheinbaum, candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición Juntos Haremos Historia, consideró que la estrategia contra López Obrador será la de generar miedo a la ciudadanía.

“Yo creo que el argumento de asustar, como lo hicieron en 2006 y 2012, difícilmente les va a funcionar en esta ocasión; no les va a dar porque la esperanza está ganando”, manifestó Ebrard Casaubon.

Entrevistado antes de iniciar el Foro de Seguridad y Justicia con Innovación, en el Centro de Convenciones Tlatelolco, señaló que lo que se va ver en esta contienda es por un lado “la apelación al miedo y por otro, la movilización de la esperanza, la expectativa de un cambio”.

Sobre el debate entre los cinco candidatos a la Presidencia de la República, Ebrard indicó que Ricardo Anaya empleó una estrategia de la mentira; sus estadísticas no son ciertas. “Discutirle a Andrés Manuel que no redujo el índice delictivo, la verdad no solo es mentiroso, sino que es un exceso”.

Sobre la situación de la seguridad en la capital del país, opinó que Miguel Ángel Mancera descuidó su tarea de salvaguardar la vida y los bienes de la ciudadanía, se dedicó a la frivolidad, tal como lo hizo para buscar un escaño en el Senado de la República.